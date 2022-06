“Edoardo Tavassi è innamorato di Soleil”, bomba di Guendalina/ “Sono preoccupata per Mercedesz”

Guendalina Tavassi: rivelazioni sul fratello Edoardo, su Mercedesz e Soleil a Pomeriggio 5

Guendalina Tavassi torna per la prima volta a Pomeriggio 5 dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022 e lo fa con grandi rivelazioni. Una di queste riguarda proprio suo fratello Edoardo, ancora in gara sull’Isola e, al momento, tra i preferiti del pubblico a casa. Con l’uscita di scena della sorella, Edoardo sta riavvicinandosi pian piano a Mercedesz Henger dopo i dubbi palesati qualche settimana fa. Un aggiornamento di cui Guendalina si dice sorpresa: “Li ho lasciati che si erano allontanati, mi sa che ero io il problema allora”, commenta in studio.

Barbara D’Urso, d’altronde, ben ricorda che Guendalina non ha manifestato particolare simpatia per Mercedesz, è per questo che le chiede chiarimenti. La Tavassi ribadisce di non capire quanto la Henger sia sincera con Edoardo, pur apprezzandone la persona.

Guendalina Tavassi sul fratello Edoardo: “È innamorato perso di Soleil”

“A me Mercedesz piace molto – ammette Guendalina Tavassi a Pomeriggio 5, aggiungendo – ma non mi fido perché non capisco quanto lei ci marci e quanto lei sia realmente interessata a Edoardo”. È a questo punto che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sgancia una vera e propria bomba, tirando in ballo Soleil Sorge.

La ‘piratessa’ entrerà in gioco nella puntata di lunedì prossimo e, a quanto pare, la cosa farà particolare piacere ad Edoardo. Guendalina, in diretta, ha infatti rivelato: “Il problema più grande è che ho visto che dovrebbe entrare Soleil e io so che Edoardo è innamorato perso di Soleil, quindi sono terrorizzata che adesso che si stanno unendo, arrivi lei ed Edoardo… Perché lui non sa che deve entrare”. L’arrivo di Soleil, insomma, potrebbe creare nuovi problemi al rapporto tra Edoardo e Mercedesz: cosa accadrà tra i due?

