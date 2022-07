Edoardo Tavassi, esito choc della visita dopo L’isola dei famosi/ “Mi devo operare…”

L’isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi rompe il silenzio sull’infortunio

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso tv intrapreso a L’isola dei famosi 2022 in coppia con la sorella Guendalina Tavassi, dove ha avviato una conoscenza intima con Mercedesz Henger, e ora Edoardo Tavassi torna a far parlare di sé e del gioco condotto in Honduras. Nel dettaglio, dopo essersi visto costretto a ritirarsi dal gioco di Canale 5 in seguito ad un infortunio al ginocchio subito nel reality, Edoardo Tavassi si è sottoposto ad una visita medica il cui esito lo ha lasciato del tutto spiazzato e desta ora curiosità generale. Il motivo? Così come fa sapere lo stesso fratello di Guendalina Tavassi in un nuovo intervento pubblico condiviso online, Edoardo Tavassi riporta ora delle conseguenze importanti dell’accaduto in Honduras, nonostante quest’ultime si stiano rivelando indolori per lui, tanto che ora urge per lui un’operazione annunciata.

Edoardo Tavassi "Selfie con chirurgo plastico che allunga il pen*"/ "Penseranno che ho fatto operazione ma.."

“La notizia del giorno è che mi sono fatto il menisco -fa sapere testualmente nel suo intervento pubblico post-visita medica-. Ho fatto dei controlli e niente, mi sono lesionato il menisco, ho dei cedimenti al ginocchio, probabilmente anche al crociato e mi devo operare. Menomale va… sono contento perché ogni tanto un bella notizia ci sta, un bell’intervento al ginocchio che siccome mi ca** sotto spero sia il più tardi possibile. Ma è tutto scritto qui in queste frasi incomprensibili”. Dopodiché, Edoardo manifesta tutto il suo stupore per la mancanza di dolore riscontrata alla zona del ginocchio infortunato: “Perché mi ha fatto male soltanto due giorni e poi mi sentivo Anbeta di Amici che potevo fare i carpiati? Dipende dal quadricipite. Fondamentalmente è normale che io non senta dolore, adesso”.

Guendalina Tavassi cuoca sexy/ Bikini e patatine fritte per il fidanzato Federico...

La verità dell’infortunio a L’isola dei famosi 2022

E una domanda sorge ora spontanea in tanti: com’è avvenuto l’incidente che ha infortunato Edoardo Tavassi? In replica alla curiosità del web, l’ex naufrago de L’isola dei famosi 2022 ha riportato testuali dichiarazioni in un intervento rilasciato a Fanpage: “Ho urtato uno scoglio con il ginocchio durante la prova ricompensa e una volta uscito dall’acqua il ginocchio ha ceduto. Ho provato un dolore fortissimo. Al pronto soccorso dopo una puntura di morfina mi hanno messo un tutore che mi immobilizzava. Il tutore mi bloccava la gamba. Nessuno riuscirebbe a camminare bene indossandolo. Per questo sembrava che non riuscissi a camminare. In realtà, era solo il tutore perché senza quello riuscivo a camminare normalmente”.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Tavassi concorrente di Lol - Chi ride è fuori?/ Dopo l'Isola, provino per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA