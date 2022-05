Edoardo Tavassi frena con Mercedesz all’Isola: “Non mi fido”/ Lei: “Sono presa di mira, perché mi ignora?”

Edoardo Tavassi frena con Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi: “Ho dubbi”

Sembrava stesse nascendo una nuova coppia all’Isola dei Famosi 2022 e invece qualcosa sembra già essersi rotto tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Lui continua a non fidarsi, frenando con le e allontanandola di fatto. La reazione triste della ragazza però lo fa infuriare; così, chiacchierando con l’amico Nicolas Vaporidis, come riporta Biccy, ha dichiarato: “Ora fa il muso e fa l’offesa perché le ho detto che ho i dubbi. Mi sta esplodendo il cervello, vorrei tornare indietro e agire diversamente. – e ancora – A me lei esteticamente piace, ma tutto il tempo attaccate così a me no, nemmeno dopo due mesi di frequentazione. Nemmeno ci siamo baciati. Vieni in un reality, arrivi da fuori, ti sei lasciata da poche settimane, mi avevi puntato da fuori, dai su non mi fido di lei.”

Edoardo è convinto che Mercedesz “ormai qui dentro non può darmi certezze, perché non mi fido, al massimo fuori mi darà delle dimostrazioni. Non voglio essere preso per il c**o. Le ho anche detto ‘se critichi Nicolas con me non mi piace’. Adesso va in riva al mare con lo sguardo triste a fare la scene”.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, lei si sfoga: “Presa di mira”

Dall’altra parte della playa, anche Mercedesz Henger si è sfogata in merito al comportamento di Edoardo Tavassi con Lory Del Santo. “Ero molto interessata a conoscere Edoardo anche fuori dall’Isola. Lui mi piace davvero e mi sono lasciata coinvolgere. Anche prima sono andata a parlargli io, lui però dopo non mi ha calcolata, non capisco perché mi ignora. Mi ero appoggiata alla persona sbagliata.” Si è quindi sfogata, dichiarando di essere stata presa di mira: “Qui intorno poi ci sono persone che fanno dei giochetti. Parlano alle spalle e quando arrivo io stanno in silenzio. Tu lo sai Lory che da bambina a scuola si raggruppavano contro di me e mi bullizzavano. Odio essere presa di mira in questa maniera. Mi sento come quando da bambina a scuola i ragazzini ridevano di me per il lavoro dei miei genitori. Però lo facevano di nascosto, perché non avevano il coraggio di deridermi in faccia“.

