Edoardo Tavassi in studio all’Isola: “Infortunio? Sto benissimo”/ Il web accusa: “Tutto pilotato!”

Edoardo Tavassi è già guarito dall’infortunio che ha causato il suo abbandono all’Isola: il web accusa!

Edoardo Tavassi fa il suo ingresso nello studio dell’Isola dei Famosi 2022 con la gioia e l’ironia che lo ha contraddistinto per tutta l’edizione, nonostante abbia dovuto abbandonare il programma la scorsa settimana, a un passo dalla finale, per infortunio. L’ex naufrago saluta tutti, abbraccia conduttrice e opinionisti, ma gli occhi dei telespettatori cadono subito sul ginocchio che ha causato il suo abbandono. Edoardo, infatti, cammina senza alcun problema e anzi sembra stare benissimo. Una sorpresa visto che la scorsa settimana si parlava di un grave infortunio e, addirittura, di lesione ai legamenti del ginocchio.

Parte del pubblico ha commentato la cosa, trovandola alquanto strana visto che ci sono stati naufraghi che sono rimasti in gioco con infortuni più gravi di quello di Edoardo, che in pochi giorni è già in ottima forma. Allora, cos’è accaduto? La cosa è poco chiara e ha scatenato sul web una sfilza di commenti di accusa nei confronti del programma. C’è chi parla di “miracolo”, chiedendosi sarcasticamente come sia possibile che sia già guarito dopo pochi giorni; chi invece ci va giù più pesante, definendo la cosa “una pagliacciata”, e chi dichiara “Ma non si era rotto i legamenti? A questo punto è tutto pilotato e deciso a tavolino”.

