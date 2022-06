Isola dei Famosi 2022, finale/ Vincitore e diretta: sorpresa Carmen Di Pietro?

Isola dei Famosi 2022: anticipazioni e diretta finale 27 giugno

Ci siamo: oggi, lunedì 27 giugno, in prima serata, Ilary Blasi conduce l’attesissima finale dell’Isola dei Famosi 2022. Quella che si conclude questa sera è l’edizione più lunga di tutta la storia del reality. Dopo 99 giorni di permanenza in Honduras soffrendo la fame e i vari disagi della vita da naufrago, questa sera sarà elettro ufficialmente il vincitore. Accanto ad Ilary Blasi, come sempre, ci saranno gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria che, sin dalla prima puntata, non hanno concesso sconti ai concorrenti.

La puntata si aprirà con l’esito del primo televoto ovvero quello tra Mercedesz Henger e Nick Luciani, nominati al termine della semifinale. Uno tra Mercedesz e Nick dovrà rinunciare al sogno della vittoria. Oltre ai due nominati, i finalisti sono Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè. Solo uno riuscirà a portare a casa il montepremi da 100mila euro di cui la metà sarà devoluta in beneficienza.

L’arrivo in studio di Edoardo Tavassi

La finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 è attesissima anche per l’arrivo in studio di Edoardo Tavassi. Dopo essersi ritirato per un infortunio al ginocchio, come aveva annunciato Ilary Blasi durante la semifinale, sarà in studio per godersi la finale da spettatore. Dovrebbero essere presenti, inoltre, anche gli altri naufraghi anche se non si sa esattamente quali.

La finalissima, inoltre, andrà in onda direttamente dall’Honduras. Se nelle precedenti edizioni, la produzione dell’Isola era stata costretta, per la pandemia, a trasmettere la finale dall’Honduras, quest’anno è stata una scelta. Come anticipato da Alvin, ci saranno tante sorprese anche nel corso dell’ultima puntata del reality show e non mancheranno sicuramente le emozioni.

Isola dei Famosi 2022, le parole di Alvin

Dopo aver raccontato le avventure dei naufraghi per 99 giorni, anche questa sera, la voce narrante della finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 sarà Alvin che, dopo aver salutato il pubblico del daytime, ha svelato qualche piccola sorpresa della finalissima. “Si farà in Honduras abbiamo preparato una cosa pazzesca», ha anticipato Alvin, inviato speciale a Cayo Cochino. «Per me poi sarà emozionante, delle mie 4 Isole questa è la prima che condurrò da qui», ha aggiunto.

Oltre alle varie sorprese, inoltre, non mancheranno le ultime prove che i finalisti dell’Isola saranno chiamati ad affrontare per poter arrivare al traguardo finale della vittoria. Tutto, dunque, è pronto sia in Honduras che in quel di Milano per la finalissima della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

