Edoardo Tavassi “L’Isola non mi manca”/ “Non si mangia davvero. Falso? Sono sempre stato sincero”

Edoardo Tavassi, nuovi retroscena dall’Isola dei Famosi 2022

Edoardo Tavassi ha deciso di rispondere alle domande dei fan. Sono ancora in tanti ad avere curiosità sulla sua avventura all’Isola dei Famosi ed è per questo che l’ex naufrago ha aperto una box di domande su Instagram e si è poi trovato a rispondere a molte di queste. Edoardo ha subito ammesso di non sentire la mancanza dell’Isola, spiegandone il motivo: “Quanto mi manca dormire sulla sabbia che è tipo cemento, quanto mi manca non mangiare, quanto mi manca non avere l’acqua dolce, quanto mi manca puzzare di morto, che ca*** mi manca? Non mi manca!”

Ha poi confermato che lì è come si vede in TV e che non si mangia: “Sì all’isola non si mangia, sennò come facevo a perdere tipo 25 chili. Non è che sull’isola ci sta il chirurgo plastico che ti fa la liposuzione.”, ha ammesso.

Edoardo Tavassi: “Sono sempre stato sincero all’Isola”

Un utente ha poi chiesto a Edoardo Tavassi come si trova con il nuovo taglio di capelli: “Non lo so ragazzi, questi capelli non so se mi convincono. Poi ho la vertigine e sembro Malgioglio quando ha fatto il militare.”, ha scherzato. L’ex naufrago ha poi rivelato ciò che più gli è piaciuto di questa avventura: “L’isola mi è piaciuta un sacco perché io non vengo dal mondo dello spettacolo quindi avevo tutte idee mie. Il fatto che sia completamente reale. Quello che voi vedete a casa è quello che succede. E poi l’amicizia che si è creata con gli altri ma questo già lo sapete.” Ha infine ribadito di essere stato sempre vero all’Isola: “Io sono sempre stato sincero. Mi sono riconosciuto, nel senso che ero esattamente quello che poi sono a Roma.”

