Edoardo Tavassi, lite con Antonella Fiordelisi “Vuoi fare la vittima”/ Lei “Sto male”

Non è un periodo facile per Antonella Fiordelisi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo la rottura con Edoardo Donnamaria con cui ha discusso nuovamente, la Fiordelisi si è allontanata da tutti i vipponi vicini a Donnamaria tra cui anche Edoardo Tavassi al quale, tuttavia, ha provato a spiegare il proprio stato d’animo. Antonella ha così spiegato di sentirsi esclusa dal gruppo riportando l’esempio del balletto fatto da Oriana, Giaele e Micol durante il GF Vip Game Night al quale lei non ha partecipato puntualizzando, però, di essere stata coinvolta dagli altri concorrenti che hanno parlato di lei in diverse scene.

“Voglio parlare da persona matura. Il balletto è un esempio, come tutte le cose che vedo tutti i giorni. Dicono che nessuno mi calcola, nessuno parla di me e poi, puntualmente, al Game Night parlano di me, ma fatevi una vita. Decidete tutto voi, fate tutto voi”, le parole della Fiordelisi.

Botta e risposta tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi

Edoardo Tavassi ha ribattuto alle accuse di Antonella Fiordelisi spiegandole di non vedere sincerità nel suo atteggiamento. Secondo il fratello di Guendalina Tavassi, l’intento della Fiordelisi sarebbe quello di far passare, all’esterno, il messaggio di essere vittima del gruppo. “Tu continui a voler fare passare questo messaggio di te, che sei poverina in mezzo a un gruppo di gente a cui di farti stare male non gliene frega niente. Ti spiego, questa roba non passerà mai. Potrai impegnarti anche 24 ore su 24, ma siccome non sta succedendo, non passerà. Questa cosa non esiste, non la creare tu, perché tanto non si crea. Non passerà mai perché non esiste”, ha risposto Tavassi.

“Io non voglio litigare, già ho i problemi miei. Io sto male tutti i giorni, non riesco a dormire, piango tutti i giorni e a voi non interessa. Io sto male per la pressione di tutte queste provocazioni che subisco, ma anche perché dall’altra parte c’è il mio fidanzato che fa il complice”, ha concluso la Fiordelisi.

