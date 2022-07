Edoardo Tavassi “Luca Daffrè e Maria Laura? Non ci sarà mai niente tra loro”/ “Non si rivedranno perché…”

Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis, flirt dopo l’Isola? Parla Edoardo Tavassi

Tra Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis sembrava stesse nascendo qualcosa all’Isola dei Famosi. I due, nelle ultime settimane in Honduras, si sono avvicinati molti, facendo intendere che l’amicizia potesse trasformarsi in qualcosa di più. Poi, però, verso la finale tutto è cambiato e i due si sono allontanati, soprattutto per volere di Luca. Oggi, però, c’è chi si chiede se ci sia ancora speranza per un flirt tra i due, speranze che Edoardo Tavassi sembra però spegnere.

Nel corso di una diretta su Instagram, Edoardo ha parlato di Luca Daffrè e Maria Laura, spiegando perché, a suo dire, tra i due non c’è alcuna speranza di flirt: “Tra loro non ci sarà mai nulla. – ha ammesso l’ex naufrago, aggiungendo che – Non so nemmeno se si rivedranno. No, non si metteranno insieme, ma più per volere di lui.”

Edoardo Tavassi smentisce le critiche su Luca Daffrè

Edoardo Tavassi ha poi dichiarato di aver ritrovato in Luca Daffrè un amico sincero, smentendo le critiche di chi lo ha definito falso o calcolatore. “Luca è un figo, ha messo in dubbio la mia eterosessualità. Due colpi glieli avrei dati anche io. A parte il cervo sul petto, che gli vuoi dire a uno come lui?” ha inizialmente scherzato il fratello di Guendalina Tavassi. Poi, facendosi serio, ha continuato con complimenti per l’amico naufrago: “Non è stratega come dite, è un buono. Io devo tanto a Nicolas, mi è stato vicino e mi ha aiutato. Io volevo mollare e lui con il suo modo zen da saggio mi faceva tornare tranquillo. Mi ha dato la forza di andare avanti.”

