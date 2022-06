Edoardo Tavassi “Non voglio rivedere Jeremias e Gustavo”/ “Non tollero la falsità”

Edoardo Tavassi: chi non vorrebbe più rivedere dopo l’Isola dei Famosi 2022?

Edoardo Tavassi è da poco rientrato in Italia dopo la fine della sua esperienza all’Isola dei famosi 2022. Il simpatico romano, che ha dovuto lasciare il gioco durante la semifinale per motivi di saluti, ha senza dubbio conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua ironia e genuinità. Durante la lunga permanenza a Cayo Cochinos, Edoardo ha legato molto con Nicolas Vaporidis, vincitore dell’Isola, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. Ma sull’Isola non nascono solo amicizie, ma anche antipatie. Intervistato da The Pipol, il fratello di Guendalina Tavassi non ha dubbi su quali naufraghi non vorrebbe più rivedere: “Senza dubbio Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo, non li vorrò mai più rivedere. La falsità che hanno dimostrato non la tollero e non la tollererò mai”.

Edoardo Tavassi e Jeremias Rodriguez: le discussioni in Honduras

Tra i fratelli Tavassi e gli uomini della famiglia Rodriguez non è mai corso buon sangue durante la convivenza all’Isola dei Famosi 2022. “Io ci sono rimasto male perché se vi ricordate appena sono arrivato a L’Isola la prima persona che ho abbracciato è stata lui, perché pensavo, istintivamente, che avrei trovato in lui un potenziale amico, ci ridevo e tutto quanto. Poi è cambiato da così a così, dal giorno alla notte: il suo problema è che parlavo con Nicolas, e mi ha detto chi è amico del mio nemico è mio nemico”, aveva detto Edoardo durante la settima puntata del reality di Canale 5. Anche Emanuela Fuin, mamma di Guendalina ed Edoardo Tavassi, è scesa in campo per difendere il figlio, attraverso il settimanale Mio, per replicare alle parole dette da Jeremias Rodriguez: “Edoardo gli aveva confidato che in un momento di difficoltà era stato aiutato dalla sorella e da questo è venuto fuori che lui si fa mantenere da Guenda. Non è vero: Edo ha un suo lavoro e si mantiene da solo. Non so se lo stesso si possa dire per Jeremias Rodriguez, il signor Belen. Grazie alla sorella ha fatto i reality e tutta la famiglia è venuta in Italia: credo che lui sia l’ultimo a poter giudicare”.

