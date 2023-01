Edoardo Tavassi “Papà non stava bene”/ “Mi sono sentito in colpa di venire al GF Vip”

Edoardo Tavassi: il rapporto con il padre Luciano

Nella puntata di lunedì 23 gennaio del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Tavassi ha ricevuto una commovente sorpresa dal padre Luciano. In Mistery Room, Tavassi ha ripercorso la sua infanzia, vissuta insieme alla sorella Guendalina, a cui è sempre stato legatissimo. Purtroppo, il divorzio dei genitori li ha costretti a scegliere tra la mamma e papà. Edoardo è rimasto con la madre, Guendalina è andata a vivere con il padre.

Signorini ha poi voluto parlare del suo rapporto con il padre Luciano: “All’inizio non è stato il massimo… poi quando sono cresciuto, maturando io e lui, è nato un rapporto di amicizia e da padre e figlio. Sono molto affettuoso con lui”, ha detto Tavassi. Il padre Luciano, che nelle vacanza di Natale, aveva mandato a Edoardo un breve messaggio di saluto, ieri lo ha raggiunto con una lettera.

“Qui va tutto bene. Una parte della battaglia è passata, ma in linea di massima va tutto per il meglio. Ti seguo da vicino, ho apprezzato sempre il tuo essere te stesso. Mentre scrivo penso a come sei cambiato in meglio. Sono fiero ed orgoglioso. Abbiamo vissuto percorsi diversi, ma tu mi hai dato la forza nei momenti in cui ero giù di morale”, sono le parole del padre che hanno profondamente commosso Edoardo Tavassi che non è riuscito a trattenere le lacrime. La lettera si conclude con una dolce frase: “Tu ci sei. Ti voglio bene, Papin”. Signorini lo ha tranquillizzato sulle condizioni di salute del genitore. “Papà non stava bene, aveva un problema, doveva affrontare un periodo di cure e io mi sono pure sentito in colpa a venire qui al GF Vip, però papà mi ha detto: ‘Ti capita una volta sola nella vita, vai e insegui il sogno’. Sono contentissimo che lui ora sia orgoglioso di me, lo penso sempre. Sono felice che stia bene, che mi veda”, ha detto Edoardo, evidentemente commosso.

