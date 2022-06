Edoardo Tavassi sceglie Estefania e scarica Mercedesz/ “Con lei uscire a cena”, la Henger invece…

Edoardo Tavassi: orgoglioso del suo percorso all’Isola dei Famosi 2022

Edoardo Tavassi è stato senza dubbio uno dei personaggi più amati dell’Isola dei Famosi 2022. Sbarcato in Honduras insieme alla sorella Guendalina, Tavassi ha dovuto lasciare l’Isola a un passo dalla finale per motivi di salute. Nonostante l’abbandona, il romano è soddisfatto del suo percorso all’Isola: “Ho dato tutto. Sono anche stato felice per la vittoria di Nicolas che per me è un fratello. Non poteva concludersi meglio”, ha detto intervistato da The Pipol Tv. Il fratello di Guendalina Tavassi ha anche voluto chiarire le sue condizioni di salute che l’hanno obbligato a lasciare Cayo Cochinos: “Il pubblico non ha visto la mia vera reazione, subito dopo l’infortunio, era agghiacciante. Dopo il tutore inizio a stare leggermente meglio, poi era diventato un semplice fastidio. Quindi avevo, interiormente, tutta la voglia e forza di reagire e farmi la finale. Ma quando c’è un referto che ti dice l’esatto opposto, devi seguire quello”.

Isola, Edoardo dà della "coatta" alla sorella Guendalina/ Il motivo e la reazione

Edoardo Tavassi: chi sceglie tra Estefania e Mercedesz?

Per quanto riguarda i compagni di avventura, Edoardo Tavassi ha legato molto con Nicolas Vaporids, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Non si può dire la stessa cosa per Jeremias e Gustavo Rodriguez: “Non li vorrò mai più rivedere. La falsità che hanno dimostrato non la tollero e non la tollererò mai”, ha sentenziato Tavassi nell’intervista con The Pipol Tv. All’Isola Edoardo non ha trovato l’amore, all’inizio sembrava esserci stato un avvicinamento con Mercedesz Henger ma molti hanno messo in dubbio la buona fede della naufraga. Negli ultimi giorni, quando si sono ritrovati nel resort dopo le rispettive eliminazione, Edoardo sembra aver legato con Estefania Bernal: “Estefania la porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava…”.

Estefania stuzzica Edoardo dopo l'Isola: "Dillo che ci hai provato con me"/ Lui: "Cazz*ta"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)

LEGGI ANCHE:

Nicolas Vaporidis "tradisce a cena" Edoardo con Carmen/ Il botta e risposta tra il vincitore e Tavassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA