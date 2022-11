Edoardo Tavassi si sbilancia: “Micol Incorvaia mi piace, ci provo”/ Nuova coppia al GF Vip? Lei frena ma…

Edoardo Tavassi si sbilancia su Micol Incorvaia: “Mi piace, voglio provarci”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: solo amici o qualcosa di più al Grande Fratello Vip 2022? I due nuovi concorrenti sono sempre più in sintonia nella Casa ma uno dei due inizia a provare delle sensazioni più forti. Si tratta di Edoardo che, dopo aver ammesso di considerare Micol solo un’amica, si è invece sbilanciato dopo la diretta del 14 novembre, rivelando che la ragazza gli piace.

Micol, 2 di picche a Edoardo Tavassi?/ "Non so come comportarmi, sono in difficoltà"

“Micol? Ho più cose in comune con lei che con ragazze che ho incontrato fuori e frequentato per più tempo.” ha raccontato Edoardo Tavassi in un confessionale successivo alla diretta, dichiarando poi la volontà di provarci seriamente con lei: “Io ci provo, mi butto, poi vediamo che succede…” Peccato che i sentimenti della Incorvaia, al momento, siamo ben differenti dai suoi.

GF Vip, Guendalina Tavassi/ "La nostra infanzia? Io e Edo abbiamo vissuto l'inferno"

Micol Incorvaia: “Edoardo? Per me è solo un amico…”

Confidandosi con Giaele De Donà dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2022 del 14 novembre, Micol ha rivelato di vedere Edoardo solo come un amico: “Non so quanto lui sia sincero. […] Non so come comportarmi, sinceramente. Non l’ho mai visto sotto quel punto di vista e non voglio lasciare il beneficio del dubbio. Non voglio parlarne per il momento. Non voglio neanche lasciare il beneficio del dubbio “e allora lascio uno spiraglio”. Non voglio illudere.” ha spiegato la sorella di Clizia Incorvaia. Poi ha aggiunto: “Abbiamo cose in comune? Beh è palese è per quello che andiamo d’accordo, anche. Se io vedessi da parte sua un atteggiamento nel senso se lui mi dicesse che le cose sono cambiate è ovvio che metterei le cose in chiaro.”

LEGGI ANCHE:

Edoardo Tavassi svela chi ha portato il Covid al GF Vip/ "L'ha portato lui, è palese"

© RIPRODUZIONE RISERVATA