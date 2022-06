Edoardo Tavassi si specchia dopo 90 giorni all’Isola/ “Sono magro!”: la divertente reazione

Edoardo Tavassi si specchia dopo l’addio all’Isola dei Famosi: l’esilarante reazione

Prima di lasciare la palapa e abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi per colpa di un infortunio al ginocchio, Edoardo Tavassi ha chiesto a Ilary Blasi di realizzare un suo sogno: specchiarsi e scoprire com’è diventato. Un sogno che la conduttrice non ha potuto realizzare durante la diretta: “Non siamo organizzati adesso!”, ha infatti motivato. Deluso, Edoardo ha salutato tutti, pronto a specchiarsi una volta arrivato al resort.

Qui il naufrago non ha perso tempo e, tornato in possesso di un cellulare, ha iniziato subito a riprendere la sua nuova immagine in un video che è stato poi pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram dell’Isola dei Famosi.

Edoardo Tavassi allo specchio dopo 90 giorni: “Sono magro!”

Guardandosi prima in viso, Edoardo Tavassi ha iniziato a ironizzare sulla sua immagine, definendosi “un Babbo Natale che non ci ha creduto abbastanza”. Poi è passato al fisico: scoprendo lo specchio, coperto da un panno, Edoardo ha immediatamente sorriso nel rivedere finalmente la sua immagine. Poi ha levato anche la maglia, apparendo sorpreso e soddisfatto allo stesso tempo della sua nuova forma fisica: “Sono magro!”, ha urlato guardandosi. “Spiagge di Roma, arrivo!” ha poi continuato nell’esilarante video che ha già fatto il pieno di like.

