Edoardo Tavassi: “Soleil Sorge è il mio tipo”/ Si candida per il Gf vip 7

L’isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi si racconta in radio: l’attrazione fisica verso Soleil Sorge a discapito di Mercedesz Henger

Per molti telespettatori è un finalista mancato de L’isola dei famosi 2022 e in una nuova intervista radiofonica, concessa a Radio Radio, Edoardo Tavassi è tornato a raccontarsi per la gioia dei suoi fedeli sostenitori. In occasione del nuovo intervento, in particolare il fratello di Guendalina Tavassi ha tenuto a smentire il pettegolezzo che lo vedeva in procinto di prendere parte al format comico Lol 3. Ma non solo. Perché l’ex naufrago ha inoltre rilasciato alcune dichiarazioni sull’ex naufraga Soleil Sorge, che all’ultima edizione de L’isola dei famosi è tornata al reality nel ruolo di special-guest per diverse ore di viaggio e in coppia con Vera Gemma, per poi candidarsi a Mediaset per il ruolo di gieffino nel cast del Grande fratello vip 7, che con ogni probabilità partirà a settembre 2022 su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

A L’isola dei famosi 2022 ha avviato una conoscenza intima con Mercedesz Henger e nell’intervista, parlando di Soleil Sorge, Edoardo Tavassi non nasconde di aver subito il fascino della modella italo-americana a L’isola dei famosi, seppur consapevole di non avere alcuna chance di poterle piacere. “Esteticamente è il mio prototipo di persona… mi spiace Mercedesz ma Soleil è Soleil, mi piace. –sono le testuali dichiarazioni rilasciate dall’ex naufrago, intervistato da Giada Di Miceli a “Non succederà più” – Esteticamente mi piace tantissimo. Il carattere è molto forte. A livello estetico mi piace da morire. Se ci sentiamo? Manco mi segue su Instagram, manco di guarda. Se ho delle chance? Ma zero… io lo capisco subito. Mi ha colpito all’Isola, un bellissimo impatto”. E poi, ancora: “Poi vabbè, ovvio che non poteva succedere assolutamente nulla. Penso che io possa essere l’ultima persona che guarderebbe sulla faccia della terra. E’ fidanzata? Scommetto che è basso e pesa due piotte”.

Edoardo Tavassi verso LOL 3 e il GF vip 7?

In occasione dell’intervista, inoltre, Edoardo Tavassi ha tenuto a smentire l’indiscrezione ripresa da Chi magazine, secondo cui lui sarebbe in procinto di prendere parte al cast di Lol 3: “Non farò parte del cast di Lol, assolutamente no. Per i giornali dovevo fare Lol, Pechino, il GF Vip, il Papa e il Presidente della Repubblica. Ma io non sono un comico… noi a Roma siamo un po’ tutti così. Non me l’hanno proposto ma perché non sono un comico e là ci vanno i comici!”. Infine, l’ex naufrago ha avanzato la sua candidatura alla produzione Mediaset per un posto nel cast del GF vip 7, in arrivo: “Il GF Vip? Sì lo farei… alla fine ci ho pensato. Se dovesse essere… con tutti i comfort è diverso dell’Isola. Se Alfonso mi chiamasse lo farei sì”.

