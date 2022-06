Edoardo Tavassi, un video insinua dubbi sull’infortunio/ Sul web si scatena la polemica

Edoardo Tavassi: perché ha lasciato l’Isola dei famosi 2022?

Durante la semifinale dell’Isola dei Famosi 2022, andata in onda su Canale 5 lunedì 20 giugno, Edoardo Tavassi ha deciso di lasciare il reality per motivi di salute. Il vulcanico romano, durante una prova ricompensa, aveva sbattuto il ginocchio su un corallo. Edoardo ha subito lamentato un forte dolore ed è stato portato in infermeria e dopo accurati esami è arrivata la diagnosi: lesione dei legamenti e del menisco. “Non possiamo anteporre la tua salute al gioco. Il percorso del guerriero si vede indipendentemente dal raggiungimento della meta. Non sai quanto dispiace anche a noi che tu debba abbandonare il gioco a un passo dalla finale”, ha detto Ilary Blasi annunciando il suo ritiro. Durante la semifinale Edoardo Tavassi è rimasto sempre seduto con un tutore al ginocchio.

Dubbi sul ritiro di Edoardo Tavassi

Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, non ha approvato la decisione della produzione dell’Isola dei famosi 2022 di far ritirare il fratello. La romana, infatti, ha rifiutato il collegamento con il reality durante la semifinale: “Non me la sono sentita di vedere i tributi a lui dedicati, Edo sarebbe dovuto essere il vincitore dell’Isola. Doveva restare lì se se la sentiva. Penso che sarebbe rimasto anche dolente e morente: dopo tre mesi di Isola, a sei giorni dalla finale, chiunque sarebbe rimasto… Dall’Isola hanno detto che ritenevano rischioso farlo restare. Ma mandarlo in Italia comporta comunque un viaggio lungo tre giorni”, ha spiegato a FanPage.it. Nelle ultime ore è circolato un video di Edoardo Tavassi che, ancora in Honduras, si guarda allo specchio per vedere come è dimagrito. Nelle immagini il fratello di Guendalina indossa il tutore ma i suoi movimento sono molto sciolti. Sui social in molti sollevano dubbi: “Non ha più il tutore e cammina benissimo mentre in Palapa zoppicava e doveva essere sorretto… qui gatta ci cova”.

#isola Edoardo Tavassi si guarda allo specchio dopo tanti giorni…. Non notate qualcosa di strano? pic.twitter.com/tlkUEsSiJQ — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) June 22, 2022

