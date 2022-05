“Edoardo Tavassi vive con l’ex fidanzata Lucia”/ Scoop di Arianna David: “Accusava Mercedesz e poi…”

Edoardo Tavassi vive con l’ex fidanzata Lucia? L’indiscrezione a Pomeriggio 5

Edoardo Tavassi come Mercedesz Henger? Da Pomeriggio 5 arriva un nuovo retroscena che riguarda il naufrago dell’Isola dei Famosi e la sua situazione sentimentale. Se è vero che Edoardo è single, è anche vero che ad attenderlo a casa sua c’è la sua ex fidanzata. La situazione che, dunque, vive Mercedesz Henger, la vive anche Edoardo, seppur in modalità diversa. È ancora una volta Arianna David, ospite a Pomeriggio 5, a rivelare l’indiscrezione che coinvolge Tavassi.

Mercedesz Henger ammicca di nuovo a Edoardo Tavassi/ Che succede in assenza di Guendalina

“Tempo fa mi sono trovata in un bar, incontro questa persona e mi dice che è molto amico di Guendalina Tavassi, ci ha fatto le vacanze insieme, sono andati in Sardegna ecc… – ha esordito a Pomeriggio 5 l’opinionista, svelando poi che – E parlocchiando mi fa ‘Ma lo sai che Edoardo vive da tempo con la sua ex fidanzata, una certa Lucia’. Io lì per lì neanche ci ho badato, perchè ti parlo di mesi e mesi fa, quando però l’altra sera l’ho sentito in puntata, dico ‘Ecco lo vedi, il bue che dà cornuto all’asino’, ha fatto un casino con Mercedesz quando anche lui aveva questo segreto, quindi mi ha fatto sorridere questa cosa, spero esca fuori”.

Edoardo Tavassi si rasa a zero/ Guendalina ride, la nipote Chloe piange e...

Clemente Russo conferma l’indiscrezione di Arianna David: “Me l’ha detto Edoardo”

A confermare la versione di Arianna David in studio a Pomeriggio 5 è Clemente Russo. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha avuto modo di conoscere bene Edoardo nel corso della sua avventura in Honduras e svela che è stato proprio lui a confermare di vivere con la sua ex Lucia: “Edoardo mi ha raccontato la sua vita nei due mesi che siamo stati insieme all’Isola e Lucia non è altro che la sua ex fidanzata, diventata dopo migliore amica e vivono insieme.” ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Tavassi ritrova Mercedesz all'Isola/ "Ritorno di fiamma? Seguirò l'istinto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA