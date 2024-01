Edoardo Vianello: “Elfrida Ismolli ha più delle mie ex mogli, ecco perché”/ “I Ricchi e Poveri? Ingrati!”

Edoardo Vianello: il primo incontro con la terza moglie Elfrida Ismolli

Ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona, Edoardo Vianello e la sua terza moglie Elfrida Ismolli hanno raccontato come si sono innamorati, ripercorrendo il primo incontro risalente ad oltre 20 anni fa. “Ci siamo incontrati per la prima volta dal dentista. – ha esordito il cantante – Dopo il divorzio dalla seconda moglie avevo un appuntamento programmato per una pulizia dei denti. Prima di me c’era un cliente quindi io aspettavo in sala d’attesa e c’era questa ragazzina… Ero single da due ore, facevo già tutti i calcoli della mia libertà, poi invece ho incontrato lei.”

Ricordiamo che nel 1967 Edoardo Vianello ha sposato la collega Wilma Goich, separandosi da lei nel 1981. Dopo 10 anni sono arrivate le nozze con Vania Muccioli, da cui ha divorziato nel 1998. È quindi arrivati l’incontro con Elfrida.

“È la mia terza moglie. – ha continuato Vianello, lanciando poi la stoccata alle due ex – Lei ha più delle altre perché prima di tutto si è veramente dedicata a me, alla mia carriera, mi segue e mi consiglia in tutto, mi veste. È straordinaria, paziente, anche se ha un carattere molto burbero…”

Dopo la stoccata alle ex mogli, Edoardo Vianello ha invece lanciato un vero e proprio attacco ai Ricchi e Poveri, a suo dire ‘ingrati’ nei suoi confronti: “I Ricchi e Poveri? Sono rimasti solo i poveri. Vanno a Sanremo? E che vanno a fare? – ha tuonato, per poi spiegare il motivo del suo risentimento – Sono stato io a portarli a Sanremo perché ero il loro produttore, e speravo, visto che in 50 anni non l’hanno mai fatto, che perlomeno a Sanremo, nel momento del premio alla carriera, dicessero ‘grazie'”.











