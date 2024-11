Edoardo Vianello è nato a Roma nel 1938, sin da giovane ha manifestato la sua grande passione per la musica e grazie al suo incredibile talento ha conquistato non poco successo nel corso della sua stimata carriera. Alcuni dei suoi brani sono diventati un’icona della musica italiana, tra questi: Guarda come dondolo, Abbronzatissima, I Watussi e molti altri ancora. Non solo cantautore ma anche attore, nel 1962 ha fatto il suo esordio sul grande schermo recitando nel film musicale Canzoni a tempo di twist. Ha recitato anche in altri noti film come: I ragazzi dell’Hully Gully, Viale della canzone, 008 Operazione ritmo, Sapore di mare e altri ancora.

Edoardo Vianello sul piccolo schermo ha fatto anche parte del cast di alcuni reality e programmi come Il Ristorante, Meglio tardi che mai e Il Cantante mascherato. Il noto cantautore ha fatto spesso parlare di sé anche per la sua sfera personale, rendendosi protagonista di vari gossip.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Edoardo Vianello in passato è stato un vero e proprio latin lover, lui stesso in più occasioni ha fatto sapere che il suo obiettivo era quello di arrivare a 1000 donne nel corso della sua vita. Col tempo però si è reso conto che era troppo impegnativo e si è fermato a 625. Il cantautore è convolato a nozze tre volte, il primo matrimonio risale al 1967 con Wilma Goich. I due erano legati non solo dal punto di vista sentimentale ma anche da quello professionale, insieme hanno creato la casa discografica Apollo, dopodiché hanno dato vita al duo musicale I Vianella. Dal loro amore è nata la figlia Susanna, il loro matrimonio è poi giunto al capolinea a causa di alcuni tradimenti.

Edoardo Vianello non ha mai negato di aver tradito più volte l’ex moglie, in più occasioni però ci ha tenuto a precisare che anche lei lo tradì. In passato ha raccontato che Wilma Goich andò via insieme ad un altro uomo, lui però non ha mai voluto sapere chi fosse per non soffrire. Quando l’ex moglie gli confessò di averlo tradito per lui fu molto doloroso, fingeva di saperlo già ma soffriva molto. Nel 1980 il cantante si è sposato per la seconda volta, con Vania Muccioli, dalla loro unione è nato il figlio Alessandro Alberto. Nel 2006 è invece convolato a nozze cone Elfrida Ismolli, una donna più giovane di lui di trent’anni. I due sono legati sentimentalmente da venticinque anni.

