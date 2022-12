Edoardo Vianello: “Wilma Goich? Felice si sia distratta con Daniele Dal Moro”/ “Anche durante le nozze lei…”

Edoardo Vianello: “Wilma Goich e Daniele Del Moro? Sono felice…”

Nelle scorse settimane Wilma Goich non ha nascosto di essersi presa una bella cotta per Daniele Dal Moro, 45 anni più giovane. La cantante e l’ex tronista hanno stretto un’amicizia speciale dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022, che non ha lasciato indifferente la Goich: “Ho riscoperto dei sentimenti che pensavo sopiti”. Tra i due c’è anche stato un bacio a stampo in confessionale.

Wilma Goich "Edoardo Vianello aveva agenda con 600 nomi di donne"/ "Voleva record..."

Anche Edoardo Vianello, ex marito di Wilma Goich, ha commentato il flirt tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro: “Me lo hanno detto, al Grande Fratello Vip la mia ex moglie ha perso la testa per un ragazzo molto più giovane di lei. E le dirò: sono felice che abbia voltato pagina, che ora sia “distratta” da questo amore giovanile, dopo avere tanto sofferto”, ha detto a DiPiù Tv. E ha aggiunto: “Sono felice anche per me, lo ammetto. Perché per anni sono stato etichettato come uno sciupafemmine. Ma anche Wilma, come potete vedere, non è da meno ed è molto sensibile al fascino maschile. Persino durante il nostro matrimonio lo è stata”.

Perché Edoardo Vianello e Wilma Goich si sono lasciati?/ Tradimenti e accuse choc: "Amava un altro"

Edoardo Vianello e Wilma Goich perché si sono lasciati?

Edoardo Vianello e Wilma Goich sono stati sposati dal 1967 al 1978 e hanno avuto una figlia, Susanna, morta nel 2020 per un tumore. I due, inoltre, hanno formato per tanti anni il duo musicale I Vianella. In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Edoardo Vianello ha dichiarato che il matrimonio con Wilma Goich sarebbe finito perché è stata lei a tradire: “Tra noi due è finita perché lei aveva un altro. Non nego di essermi concesso qualche scappatella, ma sempre senza coinvolgimenti emotivi”. Versione che l’artista ha rimarcato anche nel suo libro autobiografico “Nel continente c’ero – La favolosa storia vera del re dell’estate”. Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 trasmessa sabato 10 dicembre, Alfonso Signorini ha chiesto a Wilma Goich di replicare a quanto detto da Edoardo Vianello: “Non corrisponde alla verità. Non amavo un’altra persona. Dopo pochi mesi gli ho confessato che avevo mentito solo perché ero stanca di quella situazione”. Dopo il divorzio la Goich ha avuto una relazione di sette anni, ma non si è mai più risposata. Edoardo Vianello è invece convolato a nozze altre due volte: prima con Vania, che l’ha reso padre di Alessandro, e poi con Frida, sua attuale moglie.

LEGGI ANCHE:

Susanna Vianello, figlia Wilma Goich morta di cancro/ "Manca essere chiamata mamma"

© RIPRODUZIONE RISERVATA