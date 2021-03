Eduardo Scarpetta/ “Renato Carosone? Raro esempio di artista generoso e altruista”

Eduardo Scarpetta presta il volto al grandissimo Renato Carosone nel film per la tv “Carosone Carosello” in onda giovedì 18 marzo 2021 in esclusiva in prima serata su Rai1. Un film omaggio, diretto da Lucio Pellegrini, in occasione del centenario della nascita del grandissimo cantautore, pianista, direttore d’orchestra e compositore di canzoni come “Torero”, “Tu vuò fà l’americano”, “‘O sarracino” e “Pigliate ‘na pastiglia”. Ad interpretare sul piccolo schermo uno dei miti della musica italiana è il giovanissimo attore Eduardo Scarpetta, figlio dell’attore Mario e pronipote di Eduardo Scarpetta e Eduardo De Filippo che per interpretare Carosone ha detto: “per il ruolo mi sono messo a studiare canto grazie a Ciro Caravano, mio ex insegnante del Centro Sperimentale, il quale si è rivelato un grande aiuto per poter affrontare canzoni come quelle che Carosone cantava, in quanto non sono un cantante”. Dalle pagine di Ansa.it, l’attore napoletano ha poi aggiunto: “Carosone è sempre stato un raro esempio di artista generoso e altruista, caratteristica che me lo ha fatto amare, non è un caso che lascia tutto nelle mani del suo grande amico fraterno Gegè Di Giacomo”.

Eduardo Scarpetta: “Carosone è una leggenda, un mito”

Eduardo Scarpetta dopo essersi fatto apprezzare e conoscere nella serie cult “L’amica geniale”, torna in tv per interpretare Renato Carosone nel film tv “Carosone Carosello”. Parlando proprio di Renato Carosone, il pronipote di Eduardo Scarpetta e Eduardo De Filippo ha dichiarato: “lui è una leggenda, un mito. È la storia della sua vita. Ma il film è un omaggio molto musicale ad un artista eterno, geniale”. Parlando proprio del film tv, Scarpetta ha anticipato come sarà ricordato il grandissimo interprete di Maruzzella: “dai 17 anni di Carosone quando si diploma a Napoli in pianoforte al conservatorio di San Pietro a Majella, fino ai 39, con il ritiro dalle scene. Lui si è reso conto di essere arrivato al massimo. Ne faccio anche un discorso filosofico: quando ha intuito che sarebbe arrivato il rock ‘n roll a mio parere ha pensato di fare un passo indietro. Oggi invece è immortale, molti, caso unico, cantano a memoria le sue canzoni e non conoscono il nome”.

