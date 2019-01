Maturità, Miur copia simulazioni matematica e fisica da manuale russo/ “Ed è usato per i corsi universitari”

Ironia e rabbia sui social per la scoperta dei docenti: le simulazioni di matematica e fisica proposte dal Miur sono state copiate da un manuale russo. Hanno svelato il caso di plagio gli stessi professori di matematica e fisica che contestano la novità della seconda prova scritta della Maturità 2019, in cui per la prima volta saranno proposte insieme le due materie. I docenti hanno scoperto che sei problemi su otto tra le prove-esempio pubblicate il 20 dicembre dal Miur sono presi da un testo tradotto in inglese nel 1981 e ad uso dei corsi avanzati di Fisica all’università. Si tratta del manuale del matematico Igor Idorov, “Problems in General Physics”. La critica degli insegnanti nasceva dal fatto che si trattava di prove di livello universitario. E infatti… «Capisco che si possa prendere spunto da un manuale per poi adattare gli esercizi al contesto didattico in cui devono essere proposti, ma qui c’è stato un pedissequo lavoro di copiatura», ha dichiarato a Repubblica il matematico del Cnr Roberto Natalini, responsabile della comunicazione dell’Unione matematica italiana.

MATURITÀ, MIUR COPIA SIMULAZIONI MATEMATICA E FISICA DA MANUALE RUSSO

Qualche matematico e fisico quando ha visto i problemi proposti dal Miur per le simulazioni della Maturità si è ricordato di questo vecchio manuale, e così è stato scoperto il plagio. «È la prova che si è voluto procedere in fretta, quello che noi contestiamo: c’è tempo per recuperare e aggiustare il tiro se solo il Miur volesse ascoltare le associazioni che si occupano di insegnamento» di queste materie scientifiche, spiega Natalini a Repubblica. Il web è scatenato per il copia e incolla, infatti gli studenti hanno già creato dei meme. C’è chi gioca con il nome del Miur e quello della casa editrice Mir. «La cosa che più mi rattrista è che gli insegnanti, gli studenti e le famiglie vengano trattati come delle teste vuote alle quali si può fare bere di tutto», questo uno dei tanti commenti arrabbiati. Gli insegnanti sono meno ironici: «Mi sembra di una notevole gravità spacciare come adeguati problemi pensati per universitari, oltretutto non dichiarando nemmeno la provenienza della fonte», ha dichiarato Ivan Cervesato, docente di matematica e fisica.

