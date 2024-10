Edward Malacria, chi è il ballerino: è stato selezionato a Ballando on the road

Tra i volti ospiti di Ballando con le stelle questa sera sabato 26 ottobre 2024 troveremo Edward Malacria, talentuoso ballerino romano che tornerà sul piccolo schermo con una nuova esibizione questa sera e coglierà l’occasione di raccontare brevemente la sua storia.

Non sono molte le informazioni disponibili su Edward Malacria, quello che sappiamo riguardo al talento è che proviene da Roma ed è esperto di salsa cubana, che gli ha permesso di raccogliere diverse fan sui social, dove in tantissimi hanno commentato le esibizioni del ballerino, elogiandone le doti e il talento fuori discussione: “Grandissimo professionista”, “E’ davvero bravissimo” si legge tra i commenti spuntati sotto il profilo Instagram di Ballando on the road. Non sono disponibili informazioni riguardo alla vita privata di Edward Malacria, che senza dubbio questa sera catalizzerà l’attenzione del pubblico di Rai1 con una nuova performance.