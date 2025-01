Edwige Fenech, chi è: dall’Algeria alla Francia

La splendida Edwige Fenech, attrice, modella, produttrice e conduttrice, ha recitato dai primi anni sessanta fino agli anni ottanta in numerosi film della commercia italiana, spesso in ruoli sexy. Non sono mancate neppure le pellicole gialle, molto in voga in quegli anni. Nata in Algeria francese, da papà di origini maltesi e mamma italiana, originaria della provincia di Ragusa, Edwige si è trasferita a Nizza dopo il divorzio dei suoi genitori.

In Francia ha frequentato il liceo, studiando danza e anche medicina. Mentre passeggiava per strada è stata notata e poi ingaggiata per una piccola parte in un film, “Toutes folle de lui”. Da quel momento è cominciata la sua ascesa. L’attrice ha preso parte al concorso di bellezza Lady France, vincendo: è arrivata così a Lady Europa, piazzandosi terza e venendo notata da un talent scout italiano che l’ha invitata a trasferirsi in Italia per tentare l’esperienza nel mondo del cinema.

Edwige Fenech, chi è: protagonista della commedia sexy all’italiana

Edwige Fenech è arrivata così in Italia, girando la protagonista il film “Samoa, regina della giungla”, trasferendosi in Italia con la mamma. Da quel momento sono arrivati tantissimi film e proposte di vario genere, per girare nelle pellicole e in numerose pubblicità. Per più di un decennio, Fenech è stata protagonista della commedia sexy all’italiana, ottenendo un successo straordinario tra il pubblico maschile, piazzandosi come icona sexy: ha posato anche per l’edizione italiana di Playboy in più di un’occasione, senza veli.

A partire dagli anni Novanta, Edwige Fenech ha iniziato a occuparsi di produzione televisiva e cinematografica, lavorando a numerosi film. Dal 2015, Edwige Fenech vive in pianta stabile a Lisbona, in Portogallo. Nel 2023 è tornata a recitare al cinema in una pellicola diretta da Pupi Avati, dal titolo “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”.