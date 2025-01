Edwige Fenech è diventata mamma giovanissima di un figlio, Edwin. Nessuno conosce chi sia il padre dell’uomo, nato nel 1971: l’identità del papà, infatti, è rimasta ignota, scatenando i gossip dei giornali dell’epoca. Per anni, infatti, la storia dell’attrice della commedia sexy all’italiana con l’uomo padre di Edwin, è stata un mistero. La donna è diventata madera appena 22 anni: a fare da padre a suo figlio è stato il papà di lei, dunque il nonno di Edwin, che le ha dato una grossa mano con il bambino, permettendole di continuare con la sua carriera da attrice.

“Mio padre è stato come un papà anche per mio figlio. Mia madre era una seconda mamma per lui, quindi possiamo dire che è stato comunque circondato da tanto affetto” ha rivelato qualche tempo fa Edwige Fenech, nata in Algeria, ma cresciuta in Francia prima di approdare in Italia. La gravidanza? Ho sempre fatto quello che mi diceva il cuore e quindi ho sempre pensato che volevo crescerlo. E ci sono riuscita, con lui che è diventato un uomo indipendente” ha raccontato l’attrice.

Edwin Fenech, chi è il figlio di Edwige Fenech: il caso “Fabio Testi”

Edwin è cresciuto dunque circondato dall’amore nonostante al suo fianco ci fosse solo la mamma, Edwige, e non il papà, che non è mai stato reso noto. Dopo aver messo al mondo Edwin, al settimanale “Eva Express” Edwige fece il nome di Fabio Testi come padre del bambino: con lui, l’attrice aveva vissuto una relazione durata tre anni. In realtà più avanti Edwige ha smentito le sue stesse parole, spiegando che non era Testi il padre del figlio, spiegando di non voler rivelare l’identità dell’uomo padre di Edwin. Oggi Edwin è felice con la moglie, Camille, e con sua figlia Asia che ha 12 anni: al suo fianco c’è sempre Edwige, felice di fare la nonna.