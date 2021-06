“Effe, perché il mio cognome è Fendi”/ Il tormentone su TikTok che coinvolge i nonni

“Effe (Effe), perché il mio cognome è Fendi/ Tony (Tony), perché vendevamo i pezzi/ Sosa (Sosa), perché viene dalla Colombia/ Baby (Baby), perché piaccio alla tua t**ia/”. Sono i versi dell’ultima canzone di moda su TikTok. Le tendenze su questo social si rincorrono nello spazio di qualche ora, ma questa si distingue dal mucchio per almeno due aspetti, come sottolineato da Fanpage: “il primo è il fatto che nei video collegati figurino anche genitori o nonni dei tiktoker che decidono di partecipare alla tendenza; il secondo è un testo dal vocabolario piuttosto colorito in contrapposizione ai soggetti che si trovano a recitarne i versi”. La canzone di cui stiamo parlando è Effe, del rapper romano Nicolò Rapisarda – in arte Tony Effe, e se frequentate TikTok vi sarà certamente capitato di ascoltarla.

EFFE, TORMENTONE SU TIK TOK

L’autore del brano ha 30 anni, è fondatore della Dark Polo Gang, e ha dato il via alla sua carriera da solista poche settimane fa con l’album “Untouchable” che contiene la traccia in questione. Buono il successo di pubblico fin qui incontrato dal cantante-social, che ha saputo sfruttare l’ultima tendenza per rendere virale il suo brano. Ad essere raggiunti da questa canzone, infatti, non sono soltanto gli amanti trap e hip hop, ma anche tutti gli altri. Fanpage spiega così il fenomeno: “Nella tendenza nata sulla piattaforma di origine cinese, i partecipanti leggono semplicemente i versi che compongono il ritornello della canzone, spesso senza accompagnamento musicale e a volte con la collaborazione di ospiti d’eccezione: i genitori o i nonni”. Dal testo al video della canzone: un cocktail “straniante” che finisce per incollare gli utenti allo schermo. Clicca qui per la canzone del momento su TikTok!

