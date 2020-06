Effetto Ferragni e Fedez sul turismo/ Boom prenotazioni dopo i post dove alloggiano

Effetto Ferragnez sulle vacanze estive 2020, quelle che saranno ricordate come le prime vissute nel pieno di una pandemia? Se non è così poco ci manca dal momento che la coppia più mediatizzata e seguita sui social dello showbiz italiano, ovvero l’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez con tanto del piccolo Leone al seguito, è stata di recente protagonista dell’ennesima polemica, questa volta legata alle loro scelte extra-lusso in fatto di vacanze (senza dimenticare la gaffe delle foto ‘romane’ scattate durante la visita alla Cappella Sistina) ma è innegabile che ogni meta toccata dai due goda della sovraesposizione mediatica dovuta non solo agli immancabili paparazzi che li seguono ma pure agli scatti social con cui indirettamente pubblicizzano luoghi di svago e posticini in cui fermarsi. Anzi a spiegarlo chiaramente è stata la stessa blogger e imprenditrice cremonese che ha ammesso che le vacanze in Italia col suo compagno vogliono essere anche l’occasione per rilanciare il turismo interno. E pare che l’effetto boom-prenotazioni per albergatori e altri operatori del settore sia tutt’altro che una chimera grazie ai Ferragnez.

EFFETTO FERRAGNI-FEDEZ SULLE VACANZE IN ITALIA

Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram e in una delle sue consuete Stories, la mamma di Leone ha comunicato infatti la sua intenzione di rilanciare il Made in Italy, almeno in fatto di “consumi” turistici”, provando a promuovere da sola le bellezze del Bel Paese nel corso di tutta l’estate. Insomma un modo per portare quei riflettori che sono costantemente su di lei e Fedez ad accendersi anche sulle località che visiteranno (polemiche e gaffe a parte…). Un vero e proprio tour lungo lo Stivale annunciato anche per mettere a tacere i critici dopo l’episodio spiacevole della Cappella Sistina: “L’Italia è davvero il mio Paese preferito, sono italianissima e lo sarò sempre” ha ricordato l’influencer che ha già annunciato alcune delle mete tricolori, dopo essere stata al lago di Como e al Maggiore, alle Cinque Terre e appunto a Roma. “Vi porterò poi anche a Portofino, in Toscana, a Capri e in Sardegna” ha concluso e preannunciando che in questa sorta di ‘playlist vacanziera’ ci sarà spazio per qualche sorpresa e altre mete in luoghi nascosti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA