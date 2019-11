EICMA 2019/ Al via l’edizione del Moto Rivoluzionario

“Il futuro delle due ruote inizia oggi ed è un moto rivoluzionario”. Così Andrea Dell’Orto, presidente di EICMA S.p.A., nel discorso inaugurale della 77esima Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, in scena fino a domenica 10 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho (le giornate di oggi e domani sono rivolte esclusivamente alla stampa e agli operatori). Con una cerimonia contraddistinta dalle scenografie digitali e i video immersivi realizzati dal creativo internazionale Gianluca Falletta, si è alzato stamane il sipario sul più importante evento espositivo per l’industria delle due ruote.

Sono infatti più di 1800 i brand, provenienti da 43 Paesi, che quest’anno hanno scelto EICMA per mettere in mostra tutte le loro novità in ben otto padiglioni del quartiere fieristico disegnato dall’architetto Massimiliano Fuksas, due in più rispetto all’edizione 2018. “Un successo – ha sottolineato Dell’Orto durante l’evento inaugurale condotto da Diletta Leotta – frutto di un lavoro accurato e di una serie di azioni strategiche, che ci hanno permesso nel tempo di passare dall’essere una fiera ad affermarci come evento espositivo internazionale imprescindibile per il settore”. Solo negli ultimi 15 anni, EICMA ha infatti accolto a Rho Fiera più di 10 milioni di visitatori e ha occupato oltre tre milioni di metri quadrati lordi con gli stand degli espositori e le proposte di intrattenimento racing ed edutainment delle aree esterne. E a crescere costantemente non sono solo i numeri, “ma – ha aggiunto il Presidente di EICMA – anche il valore istituzionale del nostro appuntamento, l’attenzione dei media, la sua attrattività globale e l’inclinazione a vivere anche oltre i padiglioni e oltre i giorni dell’esposizione”.

Alle centinaia di migliaia di appassionati attesi da giovedì 7 novembre, giorno di apertura al pubblico, si prospetta dunque l’opportunità di entrare nel più grande contenitore di passione al mondo: per loro numerose anteprime mondiali, concept, nuovi modelli, test ride e, per i più piccoli, attività dedicate alla sicurezza stradale e all’avviamento alla due ruote con il progetto EICMA FOR KIDS. E poi ancora la presenza sempre nutrita di piloti, autorità, vip, e lo spettacolo imperdibile dell’area esterna MotoLive, il contenitore racing di EICMA, dove il pubblico può assistere gratuitamente a competizioni e lasciarsi trascinare da show, musica e spettacoli di intrattenimento. Spazio anche alla realtà crescente delle E-Bike, le biciclette a pedalata assistita che – novità di questa edizione – possono anche essere testate dal pubblico su un tracciato coperta che esalta le prerogative di questi mezzi green.

Infine con RIDEMOOD, il fuori salone di EICMA, il cuore dell’evento espositivo continuerà a battere anche quest’anno in città attraverso un palinsesto di iniziative, collaborazioni ed eventi gratuiti coordinati da EICMA, che nei quartieri più vivi e significativi di Milano racconteranno l’anima e l’attitudine dell’universo a due ruote. Tanta passione e divertimento, “ma anche – ha concluso Dell’Orto – un’occasione unica al mondo per raccontare la storia delle imprese, l’impegno e gli investimenti in ricerca e innovazione che si celano dietro ogni prodotto. Il moto rivoluzionario che celebriamo oggi è proprio questo: un omaggio al dinamismo e alla capacità del nostro settore di spostare sempre più avanti i confini dello sviluppo tecnologico, di interpretare le sfide imposte dalla nuova domanda di mobilità e di evolvere il mondo delle due ruote, rivoluzionandolo”.



