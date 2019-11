EICMA 2019/ Michelin presente anche con le suole tecniche per le calzature

A EICMA 2019 sarà presente anche Michelin, nella doppia veste di espositore e di produttore di suole tecniche customizzate create in esclusiva per i brand Ixon, Klim e Tcx per i quali ha trasferito il know how del “contatto al suolo” del mondo degli pneumatici a quello del footwear. Suole personalizzate per calzature ad alte prestazioni, che garantiscono a ogni rider grip, resistenza e massima performance su ogni superficie. “Realizzare suole Michelin per il mondo delle due ruote è un passaggio naturale, e mai come per questo segmento, il messaggio ‘from tyres to soles’ calza alla perfezione”, dice Ambrogio Merlo Managing Director di JV International, secondo cui “pneumatici e scarpe condividono lo stesso vocabolario: impronta, suola, battistrada, rullata, stabilità, gomma e tessuto. È quindi facilmente intuibile le ragioni che hanno spinto Michelin da 130 anni marchio di riferimento per innovazione tecnologica nel settore pneumatici a convergere le proprie forze nella progettazione, sviluppo e produzione di suole tecniche”.

A quest’edizione di EICMA Michelin porterà i modelli co-sviluppati con brand leader nella produzione di calzature per ogni attività dedicata agli sport motoristici. Klim, brand con sede a Rigby, Idaho, sarà alla fiera con i modelli Havoc GTX, Aurora GTX e Klutch GTX BOA con suola Michelin. Il brand Ixon, marchio francese che progetta e produce collezioni protettive per motociclisti, parteciperà alla fiera con il modello Bull WP. TCX, brand che ha lanciato nel 1999 la prima calzatura da moto con brevetto T.C.S. (Torsion Control System), sarà a EICMA con i modelli RT- Race Pro Air, Comp Evo 2 e X- Helium.

