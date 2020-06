Eiza González, chi è la nuova fidanzata di Timothée Chalamet/ Il bacio in Messico e..

Pare che nel cuore del Timothée Chalamet ci sia una nuova fiamma. L’attore, star di film come “Chiamami col tuo nome” è stato papoarazzato a bordo di uno yacht a Cabo San Lucas, una località balneare in Messico, in compagnia dell’attrice Eiza González. Negli scatti, l’attore 24enne è stato immortalato mentre suona la chitarra per la ragazza, poi i due si baciano. Pare dunque che Chalamet abbia definitivamente messo alle spalle la storia con Lily Rose-Depp. Così, dopo qualche mese da single, si è gettato a capofitto in una nuova relazione.La fortunata ad aver fatto breccia nel suo cuore è Eiza, attrice dalle origini proprio messicane, nota al pubblico per aver preso pare ad alcune serie televisive di successo come Sueña Conmigo o la pellicola cult Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Che sia dunque la sua fidanzata ufficiale?

Eiza González, chi è la nuova fiamma di Timothée Chalamet

Ma scopriamo qualcosa in più sulla nuova fiamma di Timothée Chalamet. Eiza González ha 30 anni, dunque 6 in più dell’attore. È nata il 30 gennaio 1990 a Città del Messico, ed è cresciuta insieme ai genitori e il fratello Yalen. Sin da piccolissima dimostra passione e attitudine per il mondo dello spettacolo e, soprattutto, per la recitazione. Così inizia a studiare in alcune scuole di recitazione. Nel 2007 la troviamo così nei panni di Dolores “Lola” Valente Pescador nella telenovela messicana Lola, Erase Una Vez (conosciuta anche come Lola: Once Upon a Time), grazie alla quale mette in mostra anche le sue doti canore oltre a quelle recitative. E oggi la bella Eiza diventa anche protagonista del gossip per il suo flirt con Timothée Chalamet.



