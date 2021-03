El Diablo, “la sua canzone è satanica”/ Rivolta a Cipro “Fuori dall’Eurovision”

Si chiama ‘El Diablo‘ ed è cantata da Elena Tsagrinou, la giovane artista greca che rappresenterà Cipro all’Eurovision 2021, la canzone che ha sollevato un vero e proprio caso mediatico. Come il titolo suggerisce, il testo del brano è piuttosto forte ma ad essere rimasti particolarmente infastiditi sono stati un gruppo di cristiani ortodossi che è arrivato a lanciare una petizione online con lo scopo di ottenere la squalifica del brano “scandaloso per i cristiani“.

A scatenare lo scandalo è stata soprattutto una frase della canzone che recita: “Ho dato la mia anima al diavolo, perchè lui mi ha detto che sono il suo angelo”. E successivamente la frase “I love el diablo”. Questo gruppo di cristiani ortodossi non si è però fermato alla petizione. In tanti si sono radunati davanti all’emittente statale con cartelli che recitano: “Stiamo protestando pacificamente, no a El Diablo”, “Pentiti e torna a Cristo” e “Cristo salva, Diablo uccide”.

Elena Tsagrinou spiega il significato della canzone El Diablo

Stando a quanto dichiarato da Elena Tsagrinou, la canzone non ha lo scopo di evocare comportamenti oscuri o satanisti, ma parla di una relazione violenta. Parla, invece, di una donna che chiede aiuto dopo essersi innamorata di un “cattivo ragazzo” noto come El Diablo e che qualsiasi altro significato è “infondato”. “In questi tempi del movimento Me Too quel messaggio è estremamente rilevante e può essere sentito non solo a Cipro ma anche in tutta Europa e oltre”, ha detto Tsagrinou. Non sono d’accordo i leader della influente chiesa ortodossa cipriota, ritenendo che il brano “loda la sottomissione fatalistica degli umani all’autorità del diavolo”. Sono loro a chiedere che El Diablo venga scambiata con una voce che promuova la storia, la cultura e le tradizioni di Cipro. L’emittente statale ha comunque detto che la canzone non sarebbe stata eliminata.





