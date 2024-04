El Dorado Rete 4/ Trama e cast del film con John Wayne e Robert Mitchum, oggi domenica 21 aprile 2024

El Dorado, il western diretto da Howard Hawks

Nel pomeriggio di domenica 21 aprile, alle ore 16.05, Rete 4 ha scelto di trasmettere la pellicola cinematografica di genere western intitolata El Dorado. Il titolo è stato realizzato nel 1966 negli Stati Uniti ed è tratto dal libro The Stars in Their Courses, scritto da Harry Brown. La sceneggiatura è stata curata da Leigh Brackett, con produzione di Paramount Pictures e Laurel Productions, fotografia di Harold Rosson, musiche di Nelson Riddle ed effetti speciali di Paul K. Lerpae e Farciot Edouart. Come regista è stato scelto Howard Hawks, esponente di spicco della cosiddetta epoca classica di Hollywood e vincitore di un Oscar alla carriera nel 1975, dopo averne sfiorato uno come miglior regista nel 1942 per Il sergente York.

Poliziotto in prova Italia 1/ Trama e cast dell’esilarante film con Kevin Hart, oggi domenica 21 aprile 2024

Protagonista del film El Dorado è la star del genere western John Wayne, vincitore dell’ambita statuetta dell’Oscar nel 1970 per Il Grinta e capace di ottenere altre due nomination grazie a Iwo Jima, deserto di fuoco e La battaglia di Alamo. Con lui ecco recitare nel film anche Robert Mitchum, altro grande attore che ha ottenuto una nomination all’Oscar nel 1946 per I forzati della gloria e viene considerato tra i più grandi antieroi del cinema statunitense. C’è anche James Caan, apprezzato soprattutto per il ruolo di Santino Corleone ne Il padrino. Tra gli altri attori principali, segnaliamo Charlene Holt, Paul Fix e Arthur Hunnicutt.

Poseidon, Rete 4/ Trama e cast del film con Josh Lucas e Kurt Russell, oggi domenica 21 aprile 2024

La trama di El Dorado: Cole Thornton si contrappone a un disonesto allevatore

El Dorado vede come protagonista un pistolero di nome Cole Thornton (John Wayne), che viene ingaggiato dall’allevatore Bart Jason. Il suo intento è quello di rubare le terre della valle di El Dorado perché vuole farne un solo pascolo. La valle diventerebbe in questo modo tutta sua e sarebbe sfruttata interamente per l’allevamento del suo bestiame. Il pistolero, una volta giunto in città, incontra un suo vecchio amico che nel frattempo è diventato lo sceriffo della città: J.P. Harrah, che ha il volte dell’attore Robert Mitchum. I due parlano e lo sceriffo mette a conoscenza Thorton delle reali intenzioni di Jason. Thornton è un uomo con principi saldi e torna dall’allevatore per rinunciare all’incarico e restituirgli l’anticipo. Purtroppo viene colpito alle spalle dai colpi di pistola sparati dalla figlia del rivale del contadino, Joey McDonald. La ragazza lo attendeva per tendergli un agguato, allo scopo di vendicarsi del fratello morto, Luke, che era stato ferito in modo grave all’addome da Cole e non sopportando più il dolore si era suicidato. Cole scappa e si isola: il braccio soffre di paralisi a seguito dei proiettili, uno dei quali è ancora pericolosamente vicino alla colonna vertebrale. L’isolamento viene interrotto, quando Cole scopre che l’amico, lo sceriffo Harrah è diventato alcolizzato. Thronton torna quindi a El Dorado per sgominare una banda di criminali guidata da Jason e aiutare il vecchio amico a rimettersi in sesto. La sfida finale si preannuncia elettrizzante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA