El Shaarawy torna alla Roma?/ Calciomercato, un’idea che farebbe felici tutti

Stephan El Shaarawy potrebbe tornare alla Roma. Il Faraone ha lasciato i giallorossi in estate, ma per il 20202-2021 c’è una suggestione di farlo rientrare dalla sua esperienza in Cina. Con la maglia dello Shanghai Shenhua non ha fatto benissimo, riuscendo a segnare 3 gol nella Coppa di Cina (in tre partite) ma incidendo poco in campionato; anche questo sarebbe uno dei motivi per il rientro in patria. Ovviamente sono due le squadre di cui l’attaccante vestirebbe la maglia nel nostro campionato: il Genoa, che lo ha lanciato e con cui ha vinto lo scudetto Primavera, e appunto la Roma. Il Grifone è fuori dai parametri economici e al momento ha altre priorità, il giallorosso dei capitolini potrebbe dunque tornare a vestire un El Shaarawy che, con il rinvio degli Europei al 2021, può davvero correre per un posto nei 23 che Roberto Mancini porterà alla fase finale.

Stephan El Shaarawy ha firmato un triennale con lo Shanghai Shenhua: l’ingaggio da circa 14 milioni di euro lo ha reso l’italiano più pagato nel campionato cinese ed è chiaramente una cifra non alla portata della Roma, che ha fissato il suo tetto salariale a 2,5 milioni. Tuttavia pur di tornare El Shaarawy sarebbe disposto a decurtarsi lo stipendio, e in questo caso si tratterebbe di una riduzione di oltre cinque volte e mezza; i soldi comunque non sarebbero un problema perché lo stesso attaccante sapeva che, una volta esaurita l’esperienza in Cina, non avrebbe potuto guadagnare le stesse cifre tornando in Europa. In più, il giocatore è fortemente attaccato alla Roma con cui ha segnato 40 gol; per questo motivo dunque, qualora arrivasse una chiamata da parte della società il Faraone potrebbe davvero rispondere in maniera positiva.

Per ora il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma rimane potenziale: si tratta di un’ipotesi, resa più concreta solo dal fatto che i giallorossi dovranno comunque operare in quella zona di campo nel corso del calciomercato estivo. Sono almeno due i giocatori offensivi in partenza: Cengiz Under e Diego Perotti potrebbero non fare più parte del progetto di Paulo Fonseca, e il Faraone dunque può sistemarsi sulla sinistra come nella sua precedente esperienza nella capitale. Si tratterebbe di un affare per tutti: il giocatore ritroverebbe un ambiente che ben conosce, i tifosi potrebbero riabbracciare un ragazzo che hanno sempre apprezzato e Paulo Fonseca avrebbe un elemento di ottimo livello per sopperire alle partenze. Vedremo dunque se questa idea di calciomercato diventerà una realtà…



