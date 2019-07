El Shaarawy vola in Cina/ Addio Roma: giocherà nello Shenhua: ingaggio da 13 mln

Stephan El Shaarawy è ad un passo dal dire addio alla Roma. Un po’ a sorpresa, nelle ultime ore il Faraone si è riavvicinato alla Cina, quando l’operazione sembrava definitivamente saltata. Pochi giorni fa, infatti, lo stesso calciatore aveva spiegato: «Non me la sento di lasciare l’Europa. Ho ancora voglia di giocare nel calcio più importante. È troppo presto, a nemmeno 27 anni, per fare una scelta così drastica». E invece qualcosa deve essere cambiato in questi ultimi giorni e l’offerta dello Shanghai Shenhua di circa 40 milioni di euro netti per tre anni deve aver appunto fatto breccia nel cuore dell’ex Milan e Genoa. Non è da escludere che dietro tale operazione si nasconda il neo-direttore sportivo della Roma, Petrachi, che in occasione della conferenza stampa di presentazione affermò: «Io vorrei che restasse. Vogliamo rinnovargli il contratto, ma bisogna capire che non bisogna strafare, a tutto c’è un limite. Se poi si vuole strafare, non posso competere con la Cina. Se vuole rimanere, cercherò di accontentarlo, ma non trattengo nessuno con la forza».

EL SHAARAWY VOLA IN CINA

Come riferisce l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, è molto probabile che alla fine non si sia trovata l’intesa economica fra El Shaarawy e la Roma, con l’italo-egiziano che chiedeva 4 milioni di euro netti a stagione. Di conseguenza sono tornate a suonare le sirene cinesi e nella tarda serata di ieri è stato di fatto raggiunto l’accordo totale fra società e giocatore. La Roma incasserà 16 milioni di euro più altri due di bonus (ne chiedeva 15 + 5), e nella giornata di oggi l’attaccante esterno volerà in Cina dove sosterrà le rituali visite mediche per poi iniziare la nuova avventura a migliaia di chilometri di distanza da casa. Quella di El Shaarawy sembrava una carriera destinata all’apoteosi, soprattutto nel primo anno da milanista quando realizzò una serie importanti di marcature, unite a grandi prestazioni. Peccato però che a poco a poco si spense, dimostrandosi comunque un ottimo giocatore ma forse non il fenomeno che si pensava.

