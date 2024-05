Elaina Coker, chi è la moglie di J-Ax/ La coppia ha avuto un figlio nel 2017 e si è amata in segreto a lungo

Il rapper fondatore degli Articolo 31, J-Ax, è sposato dal 2017 con la modella di origini americane Elaina Coker. La coppia, dopo essersi sposata con un matrimonio top secret nel 2007, ha dato alla luce un figlio, Nicolas, nel 2017.

Chi è Elaina Coker, moglie di J-Ax

Elaina Coker è una modella americana, di cui non è nota la data di nascita, anche se pare sia nata nel 1977. Trasferitasi in Italia per sfondare nel mondo della moda e delle passerelle, ha trovato anche l’amore. La moglie di J-Ax è bruna, molto alta e dotata di una bellezza che colpisce, ma da quanto si apprende dal sito di Fanpage.it conduce poca vita mondana, anche per rispettare il desiderio di suo marito. Possiede un profilo Instagram seguito da circa 1200 follower, dove condivide solo pochi scatti e tutti in compagnia di suo marito e degli altri affetti.

La storia d’amore di Elaina con J-Ax: una coppia affiatata ma riservata

I due si sono incontrati subito dopo il suo arrivo in Italia. Si sono sposati nel 2007 e hanno tenuto nascosto il matrimonio finché hanno potuto, facendo lo stesso nel 2017, quando è nato il loro unico figlio. La gravidanza è stata poi rivelata da alcuni scatti, scoop di Vanity Fair.

Sono rare le immagini che li ritraggono insieme: una delle ultime risale al 2023.

Nonostante la natura istrionica di J-Ax, la coppia ha sempre cercato di conservare la privacy e di tenere lontana la loro vita dalla luce dei riflettori, infatti, del loro matrimonio si è venuti a conoscenza solo alcuni anni dopo. Una coppia speciale e molto affiatata che vive il proprio amore cercando di preservarlo e che intende, quanto prima, allargare la famiglia anche per la gioia di dare un fratellino al loro amato Nicolas.











