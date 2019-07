ELAINA COKER E NICOLAS ALEOTTI, MOGLIE E FIGLIO J-AX/ “Mi piace fare il padre”

Elaina Coker è la moglie di J-Ax, madre del piccolo Nicolas Aleotti. Un amore nato a Milano che ha regalato al rapper la grande gioia di diventare papà. Elaina, infatti, si è trasferita dalla Florida in Italia per lavorare nel mondo della moda dove ha sfilato in passerella per brand di moda importanti. Proprio nella capitale meneghina, il rapper ha conosciuto la bella Elaina: un vero e proprio colpo di fulmine. “Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena, ho cominciato a uscire solo per vederla” ha raccontato il rapper a Il Corriere della Sera confessando anche alcune sue fragilità: “abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”. Nel 2007 il rapper ha deciso di sposarla con una cerimonia intima dinanzi a pochissimi amici e familiari. Una scelta importante e in linea con la volontà di vivere un rapporto lontano dalle telecamere e dal clamore mediatico e del gossip.

Elaina Coker, la moglie di J-Ax: un’ancora di salvezza

L’arrivo di Elaina Coker nella vita di J-Ax è stato davvero importantissimo; una vera e propria ancora di salvezza a cui il rapper si è aggrappato per superare un momento non facile sia dal punto di vista professionale che privato. Proprio grazie all’amore per Elaina, J-Ax è riuscito a cambiare lasciandosi alle spalle alcune brutte abitudini come il consumo di droghe. Una rinascita che li ha visti fidanzati per nove lunghi anni, poi un matrimonio e nel 2008 la nascita del piccolo Nicolas, la gioia più grande della sua vita. Al piccolo il rapper ha dedicato il brano “Tutto tua madre, che ha raccontato così alla stampa: “la canzone è una bella favola che ho ritenuto doveroso raccontare. Il pezzo, però, non l’ho scritto io: l’ha scritto la vita per me. Io l’ho solo ricopiato: è tutto lì dentro, la vicenda, gli stati d’animo. Non voglio guadagnarci sopra o giocarmi la figura del family man”.

Nicolas Aleotti, il figlio di J-Ax: nato grazie alla fecondazione assistita

La nascita di Nicolas è stato come uno dei regali più belli che la vita potesse fargli. J-Ax è un padre amorevole e protettivo come si vede dalla tantissime foto pubblicate sui social; un ruolo che gli calza a pennello: “mi piace tantissimo fare il padre e delegare ad altre persone sarebbe innaturale. A volte penso che alcuni usino successo e notorietà come scuse per essere pigri, facendo fare tutto a una tata. Io il papà lo faccio volentieri, e poi alle 7.30 del mattino c’è poca gente a chiedermi i selfie in giro per strada!”. Il piccolo Nicolas è stato fortemente voluto sia dalla rapper che dalla moglie Elaina che sono ricorsi alla fondazione assistita, un tema per cui continua a battersi. Per questo motivo tempo fa sui social ha scritto un lunghissimo post dedicato a questo tema: “Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci, situazione in cui per qualche anno mi sono trovato anch’io. In Italia siamo in tantissimi, ma per qualcuno siamo troppi. Dovremmo essere zero. Infatti leggiamo sempre più spesso di iniziative che questo Governo vorrebbe prendere contro la fecondazione assistita. Trovo assurdo che il Governo possa rendersi partecipe di un’ingiustizia simile”.



