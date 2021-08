Elaina Coker e Nicolas, moglie e figlio J-Ax/ Il rapper “essere papà è un privilegio”

Elaina Coker e Nicolas sono moglie e figlio di J-Ax, il rapper di “Salsa” e tante altre canzoni di successo. Oltre ad essere un cantante affermato ed amatissimo dai giovanissimi (e non solo), il rapper è anche un uomo felicemente sposato e realizzato nella vita privata. J-Ax, infatti, è sposato con Elaina Coker, una bellissima modella americana conosciuta ad un cena di amici in comune. E’ il 2004 quando per puro caso i due si incontrano come ha raccontato il rapper in una vecchia intervista al Corriere della Sera: “lei è americana, ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena, ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”. L’incontro con Elaina Coker ha cambiato in meglio la vita del rapper che in quel periodo stava vivendo un momento difficile della sua vita. La donna, infatti, è stata fondamentale per uscire dal tunnel della droga e non solo. Con lei, infatti, Alessandro Aleotti, questo il suo vero nome, ha realizzato il sogno di diventare padre. Il 22 febbraio del 2017, infatti, è nato il piccolo Nicolas; un figlio tanto voluto e desiderato, visto che la coppia ha cercato a lungo di allargare la famiglia.

J-Ax: “con la nascita di mio figlio sono rinato”

Dopo un aborto, Elaina Coker e J-Ax sono ricorsi alla fecondazione assistita. “Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato” ha detto il rapper parlando della nascita del piccolo Nicolas che per lui ha modificato le sue abitudini. “Non delego ad altri la possibilità di vivere questi momenti. Essere papà è l’unico privilegio che il successo non ti può dare” – ha precisato il cantante che ha definito il piccolo Nicolas “un tornado, è me all’ennesima potenza”. La nascita del figlio è stato sicuramente uno dei momenti più belli ed importanti della sua vita, anzi oggi non ha alcun timore nel raccontare liberamente le sue paure e fragilità. Come quando durante il lockdown, causato dalla pandemia di Coronavirus, il cantante ha vissuto una leggera depressione: “ho iniziato a soffrire di una depressione “light” per la situazione che stiamo vivendo. Tuttora combatto questa forma di depressione”.

