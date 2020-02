Elaina Coker, moglie di J-Ax/ “Con lei ho cercato emozioni lontano dalla droga”

Elaina Coker è la moglie di J-Ax, il rapper italiano ospite della prima puntata del serale di Amici 2020 in partenza da venerdì 28 febbraio 2020 su Canale 5. Un amore importante quello tra l’artista e la modella americana che sono felicemente sposati da 13 anni. Dal loro amore è nato anche il piccolo Nicolas, il primogenito del rapper a lungo atteso. J-Ax e la moglie, infatti, hanno dovuto superare il dolore di un aborto prima di abbracciare il piccolo Nicolas nato grazie ad un percorso di fecondazione assistita. Un figlio voluto tantissimo dalla modella e dal rapper come ha raccontato lui stesso nella canzone “Tutto tua madre” dedicata al piccolo. Un brano in cui J-Ax ha raccontato il dolore dell’aborto: “sai che la mamma aspettava un bambino ma dopo l’ha perso , Io paralizzato come un brutto sogno, mentre lei piangeva e cadeva in ginocchio e in quel momento mi si è rotto qualche cosa dentro. Per la prima volta mi sono sentito vecchio, vittima di una fattura una stregoneria, tu hai rotto il sortilegio perché sei una magia”. Una vera e proprio dedica d’amore da padre a figlio.

Chi è Elaina Coker, la modella moglie di J-Ax

Classe 1977, Elaina Coker è una modella americana arrivata in Italia diversi anni fa. Una volta giunta nel nostro paese la bellissima Elaina ha conquistato il cuore di uno dei rapper più amati della musica italiana. Nata a Miami, Elaina e J-Ax si sono incontrati durante una cena a Milano come ha raccontato lo stesso cantante dalle pagine del Corriere della Sera: “lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena”. Un incontro avvenuto in un momento davvero difficile della vita del rapper che non ha mai nascosto di aver fatto uso di droghe: “quand’è iniziata la discesa, mi sono ritratto nell’alcol e nella cocaina, parlando della sua esistenza segnata dalle droghe -. Sono diventato un drogato. E drogarsi è come chiedere un po’ di pace alla morte. A 29 anni mi sentivo vecchio. E mi devastavo, facevo cose folli”. In quel periodo nero Elaina è arrivata come una luce, come un fulmine a ciel sereno per portarlo via dall’abisso della droga in cui era cascato. “Ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga” ha rivelato il rapper che grazie a lei è riuscito a venirne fuori. Poi i due hanno deciso di sposarsi: nel 2007 il matrimonio celebrato con una cerimonia intima e privata e dieci anni dopo la nascita del figlio Nicolas. Di Elaina si conosce davvero poco essendo una donna molto schiva e riservata; basti pensare che non ha neppure un profilo instagram, anche se oggi lavora come fotografa di moda.

