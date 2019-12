ELAINA COKER, MOGLIE J-AX/ “Grazie a lei sono uscito dal tunnel della droga”

Elaina Coker è la moglie di J-Ax. I due sono sposati dal 2007, ma si conoscono da prima, dal 2004, anno in cui hanno avuto il loro primo contatto durante una cena organizzata da amici. Altre fonti, in realtà, parlano di un flirt iniziale che risalirebbe a qualche tempo prima, quando entrambi vennero avvistati in un locale milanese. Fatto sta che Elaina e Alessandro Aleotti – questo il vero nome di J-Ax – si sono subito piaciuti e hanno subito iniziato a frequentarsi assiduamente. All’epoca, Elaina era una modella statunitense emigrata in Italia per questioni lavorative. La donna ha girato il mondo, prima di stabilirsi definitivamente nel capoluogo lombardo all’età di 30 anni. Nel giorno del suo “sì” a Elaina, Alessandro ne aveva invece 35, cinque in più rispetto alla sua fidanzata.

Elaina Coker: l’aiuto a J-Ax in un momento complicato

Elaina Coker ha contribuito a risollevare il morale di J-Ax in un momento difficile per lui e per la sua carriera. In quel periodo, a soli 29 anni, il rapper si sentiva già ‘finito’. Sua moglie Elaina l’ha aiutato a combattere la dipendenza dalla droga: “Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena”, ha raccontato Ax in un’intervista al Corriere. “Ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”. Poi spiega come: “Con il bungee-jumping: mi sono buttato con una corda dalla cascata del Toce, il secondo salto più alto d’Europa. Io davanti, mia moglie dietro. Subito pensi che stai morendo, e ti dai del cogl*one. Poi devi tirarti su di peso: così mi sono stirato la schiena. L’anno dopo ho provato il lancio con il paracadute: molto meglio. E poi il tunnel del volo, con il ventilatore che ti dà la sensazione della caduta”.

Elaina Coker, madre di Nicolas e fotografa di moda

Elaina Coker è una persona molto riservata. Di lei, dunque, non si sa molto, a parte ciò che emerge dai racconti di suo marito J-Ax. Recentemente, quest’ultimo è tornato a dare notizie della sua vita familiare, soprattutto in occasione dell’uscita del singolo Tutto tua madre. La canzone parla del percorso che ha portato lui e sua moglie ad avere un figlio, Nicolas, e di quanto la gravidanza di Elaina sia stata desiderata e ricercata. Il 2017 è stato l’anno in cui hanno coronato il loro sogno, avendo fatto ricorso alla pratica controversa della fecondazione assistita. Contestualmente, Elaina ha debuttato nel mondo della fotografia, diventando una fotografa di moda professionista e convertendo i suoi profili social nel suo nuovo posto di lavoro. Prima della sua chiusura, l’account Instagram ElainaCokerPhotography contava circa 13mila follower.



