ELEMENTARY 7/ Anticipazioni 31 luglio: faccia a faccia con il vero terrorista?

ELEMENTARY 7, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 31 luglio 2019, andranno in onda su Rai 2 due nuovi episodi della serie crime Elementary 7, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “Nei boschi” e “Comando: cancella“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: grazie ai loschi affari del padre, Sherlock (Jonny Lee Miller) ricatta il vice direttore dell’FBI, George Eagen (John Sharian), perché faccia cadere le accuse. Inizia poi a indagare su un delitto avvenuto nella zona franca, in un magazzino che ospita tesori di ricchi imprenditori. Crede che la vittima derubasse i clienti, mentre Marcus (Jon Michael Hill) e Watson (Lucy Liu) conoscono brevemente il Capitano Dwyer (Rob Bartlett), ad interim al posto di Gregson (Aidan Quinn). La pista di Watson si concentra poi sulla collezione Swanson, legata ad un accordo di pace fra Etiopia ed Eritrea. La vittima infatti aveva scoperto la presenza di un giacimento petrolifero. Il console etiope però nega qualsiasi coinvolgimento. Sherlock intuisce quindi che il colpevole, Sebastian Florenti (Gabriel Ebert), ha venduto l’informazione all’Eritrea perché la guerra fra i due Paesi continuasse ancora. A caso chiuso, Sherlock scopre che Eagan ha estorto una confessione ad un detenuto che si è ucciso subito dopo: gli intima inoltre di non contattarlo più, per evitare che riveli che Watson è la colpevole del caso Rowan.

Watson riferisce a Gregson che Meers (Mac Brandt) potrebbe aver mentito sulla sua confessione. L’investigatrice indaga inoltre con Marcus e Holmes sull’esplosione di un van, in apparenza legato al terrorismo. Sherlock però sospetta che dietro ci sia una cospirazione che coinvolge i piani alti dei federali. Più tardi, Watson accusa Meers di terrorismo durante una visita in carcere, ma scatena solo la sua rabbia. Grazie ai suoi contatti hacker, Sherlock invece risale al codice di un informatore dell’NSA: sospetta che sia stato rubato per provocare l’incidente. Phil (Nick Choksi) però nota che l’attacco è stato tentato più volte quella notte. Sherlock capisce così che l’attentato riguarda l’autista sopravvissuto, Jarius (Namir Smallwood). In base al carico, Marcus capisce che il responsabile è Saul Maranek-Halevi (David Rossmer), dipendente di un’azienda edile. Due cecchini ho hanno già freddato, ma Sherlock capisce che il mandante è il suocero Cameron (Sam McMurray), deciso a eliminare ogni testimone. Nel frattempo, Meers riceve una visita della moglie: ha scoperto che parla con i terroristi tramite la chat di un videogame. Patrick le chiede quindi di riferire ai suoi amici che Watson è una potenziale minaccia.

ELEMENTARY 7, ANTICIPAZIONI 31 LUGLIO 2019

EPISODIO 5, “NEI BOSCHI” – Watson e Sherlock indagano su una serie di delitti avvenuti nei boschi e in apparenza privi di qualsiasi collegamento. L’unico elemento in comune è che l’assassino ha usato una Derringer, una vecchia arma non più in produzione. Watson verrà inoltre convocata da un certo Odin, che chiede la sua protezione per via di alcune minacce dirette alla nipote Abigail. Il caso però prenderà una piega inaspettata quando Sherlock e Watson concluderanno che Odin conosce Meyers e che è in qualche modo connesso con la sparatoria in cui Gregson ha rischiato di perdere la vita.

EPISODIO 6, “COMANDO: CANCELLA” – In seguito alle rivelazioni precedenti, Odin continua la sua confessione chiedendo un aiuto a Watson e Sherlock. Vuole che lo aiutino a perfezionare l’algoritmo di un software di sua intenzione per catturare gli assassini. Intanto, Marcus indaga sulla scomparsa di un ex ufficiale con disturbi post traumatici da stress. In base alle prove trovate nel suo garage, Bell realizza che Davis ha realizzato un fucile da cecchino. Sherlock invece decide di non collaborare con Odin, ma di informare l’NSA tramite l’agente McNally, lasciando così fuori la Polizia.



