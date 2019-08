Elementary 8, ci sarà?/ Anticipazioni: la serie è stata cancellata!

Il pubblico si chiede se Elementary 8 ci sarà, stasera che su Rai Due vedrà in scena gli episodi conclusivi della settima stagione. Sono brutte le notizie per i fan però che non vedranno un seguito alla serie con il network CBS che ha annunciato come la serie sia stata cancellata. A parlarne è stato lo stesso presidente della CBS Entertainment Kelly Kahl che ha specificato a TvLine lo scorso 17 dicembre: “Le parti si sono incontrate e abbiamo parlato della posizione dentro la serie sia dal punto di vista creativo e del business. Abbiamo deciso che questo per noi era il momento giusto per dire addio a una serie che ci ha dato davvero molto”. Stasera dunque ci godremo quello che sarà il finale della settima stagione e se gli sceneggiatori hanno deciso di portare un epilogo conclusivo. Non è da escludere che la decisione della chiusura sia stata presa successivamente e dunque in fase di sceneggiatura si sia voluto lasciare uno spiraglio per il futuro.

Elementary 8, ci sarà? Anticipazioni: le parole di Carl Beverly

Carl Beverly ha parlato della scelta di non produrre Elementary 8. Il produttore esecutivo della serie ha specificato: “Il creatore della serie Robe Doherty si è proposto di raccontare una storia ed è riuscito a realizzare quello che aveva nella sua mente. La crew, il cast e gli attori sanno di aver già raggiunto un obiettivo. Siamo grati a tutti e festeggiamo quello che abbiamo avuto. Ora però guardiamo al futuro“. Queste parole fanno sapere che si volti pagina e si pensi magari a una nuova produzione. Di certo Elementary in sette stagioni ha raccontato storie avvincenti e ha raccolto delle risposte davvero molto importanti dal punto di vista degli ascolti. Forse però hanno ragione i produttori convinti magari che un’ottava stagione potesse diventare controproducente.

