Elena Ballerini è Antonella Ruggiero a Tale e Quale Show Torneo 2022/ Cosa canterà?

Elena Ballerini è tra le protagoniste di Tale e Quale Show Torneo 2022, la sfida che vedrà i migliori concorrenti delle due ultime edizioni del varietà condotto da Carlo Conti sfidarsi a colpi di imitazioni. Nella dodicesima edizione del varietà di Carlo Conti Elena si è classificata quarta nella classifica generale e prima tra le donne. La conduttrice ha spaziato con maestria da Antonella Ruggiero a Celine Dion, Christina Aguilera e Barbra Streisand, sino a raggiungere l’apice interpretando Maria Callas: “Immedesimarmi in cantanti come Celine Dion, Antonella Ruggiero o Barbra Streisand non è semplice. Ma è quello che volevo. Era la terza volta che partecipavo ai provini e mi sono preparata con impegno“, ha detto a Confidenze. Questa sera, venerdì 18 novembre, Elena Ballerini imiterà nuovamente Antonella Ruggiero, ma invece che “Ti sento” proporrà un’altra canzone.

Elena Ballerini: “A Tale Quale Show ho occupato la quota emergenti”

L’esperienza di Tale e Quale Show 2022 è stata sicuramente importantissima per Elena Ballerini. L’inviata di “Citofonare Rai2”, infatti, ha raccontato a TvBlog: “Non sono ancora un personaggio così noto e nelle passate stagioni c’erano volti maggiormente conosciuti con una voce da soprano come la mia, per esempio Silvia Mezzanotte nel 2016. Ogni anno, però, c’è spazio per la quota emergenti e quest’anno ho occupato io la casella che solitamente spetta a chi non è un cantante“. Dopo la partecipazione al varietà di successo di Rai 1 non nasconde di aver un grande sogno nel cassetto: “un talent internazionale” e ha rivelato in anteprima: “Con il mio agente sto preparando anche una cover di pop lirico”. Infine ha raccontato come mai ha scelto un nome d’arte: “Mi ha detto che non mi sarei dovuta limitare ad interpretare canzoni ma che sarei dovuta andare a lavorare in tv. Mi ha consigliato di usare il cognome Ballerini. Ho fatto il provino per Rai Gulp e mi hanno presa, perciò ho pensato che fosse un segno del destino e ho voluto chiamarmi Ballerini da quel momento in poi“.

