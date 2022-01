Elena Carboni, ex fidanzata Giacomo Urtis/ “Non ci siamo sposati per…”

Giacomo Urtis, chi è l’ex fidanzata Elena Carboni?

Giacomo Urtis è ospite dello show pomeridiale di Silvia Toffanin, “Verissimo“. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto parlare molto di sè durante la scorsa edizione, raccontando diversi retroscena sulla sua vita sentimentale. Particolare scalpore hanno fatto le dichiarazioni su Fabrizio Corona, a detta sua: “amore della vita”. Ma ci sono anche altre persone nel passato sentimentale del chirurgo dei vip. Una di queste è una donna e si chiama Elena Carboni. Entrambi frequentavano l’università di Sassari e sono stati fidanzato per ben 13 anni. Lei gestiva villaggi turistici: “una persona d’oro” – ha affermato il vip. Lui l’aveva conosciuta perché sua cugina frequentava la sua stessa comitiva di amici. Il loro era davvero un bel rapporto, tanto da essere portato a un livello successivo: “Non ci siamo sposati per un soffio”.

Giacomo Urtis ha raccontato nella casa del Grande Fratello Vip di avere avuto in passato diverse storie d’amore. Una di queste coinvolge anche un calciatore parecchio famoso. Queste le parole dell’ex concorrente del GF VIP nella casa di Cinecittà: “Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito. Mi ripeteva ‘tesoro sei la persona della mia vita, ti assicuro che sei l’uomo per me, dico sul serio’. Poi a settembre sparisce”, ha raccontato Giacomo Urtis al GF Vip. “Poi era uno paranoico davvero. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No tranquillo tesoro che non faccio nomi”. La notizia sembra più di un’indiscrezione: “Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante”, ha aggiunto.

