ELENA CIANNI/ Federica Lepanto consiglia: “Massimo? Bisogna assecondarlo” (Temptation Island)

Elena Cianni è una delle single della sesta edizione di Temptation Island. A partire dal suo approdo in Sardegna, Elena ha avuto modo di conoscere Massimo, descritto da Federica Lepanto come un ragazzo piuttosto volubile. Prima di lei, infatti, c’è stato un incontro con Federica, ma con l’ex gieffina non ha funzionato. “Purtroppo se con Massimo non si è accondiscendenti non ci si può andare d’accordo. Capisco il punto di vista della sua fidanzata (Ilaria, ndr). Non sono stata assolutamente gelosa del suo avvicinamento a Elena, anzi, avrei avuto difficoltà a trovare nuovi punti di incontro con lui”. Prima di entrare a far parte del cast, Elena ha avuto una lunga storia d’amore con un ragazzo, che di recente si è interrotta in maniera brusca. Ma adesso, archiviata la delusione, Elena è pronta a ricominciare. Non è affatto detto che il rapporto con Massimo si evolva in un fidanzamento. Per approfondire la conoscenza, però, Elena ha chiesto a Federica di lasciarle spazio.

Chi è Elena Cianni di Temptation Island

Elena Cianni è nata nel 1988 a Valmontone, vicino Roma. Quella di Temptation Island è la sua prima esperienza televisiva in assoluto. Quarta di sei fratelli, Elena è stata per anni pallavolista, ma adesso fa l’insegnante di zumba in palestra. Cianni ha studiato lingue e si è diplomata presso l’istituto tecnico per il turismo. Ha lavorato in diversi settori, prima di iniziare a ballare (non solo zumba, anche reggaeton). Da qualche mese è ferma a causa di un infortunio, e nel frattempo ne ha approfittato per partecipare al reality show. L’unico ragazzo che ha catturato la sua attenzione è stato proprio Massimo. I gesti che gli ha riservato hanno fatto ingelosire Ilaria, la fidanzata, anche se di comune accordo hanno scelto di partecipare al programma. Il motivo? Mettere alla prova il loro sentimento.

