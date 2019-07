Ilaria Teolis e Massimo Colantoni/ Lacrime per lui: “Basta!” (Temptation Island)

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sorprenderanno tutti? La coppia torna protagonista nella nuova puntata di Temptation Island 2019 con le lacrime di lui. Sì, avete letto bene, il reality estivo sui sentimenti ha messo prima a dura prova Ilaria e adesso sta facendo lo stesso con Massimo. Il giocatore di Play che è arrivato nel programma dicendo di non poter vivere la sua vita al fianco della sua fidanzata e compagna di vita, alla fine si ridurrà in lacrime per la paura di perderla. La gelosia è una brutta bestia soprattutto per chi non ha avuto mai modo di provarla veramente e questa sera Massimo proverà questa esperienza almeno secondo quanto mostra il promo della nuova puntata. Ilaria abbraccia il single Javier, esce con lui e gli racconta cose di Massimo che lui stesso non sapeva. Risultato? Lui scuote la testa, lascia il falò senza parola e poi finisce per piangere come un bambino. Il promo annuncia due falò di confronto, uno sarà proprio quello richiesto da Massimo?

TEMPTATION ISLAND: MASSIMO COLANTONI IN LACRIME

Massimo Colantoni fino a questo momento, ha fatto il bello e il cattivo tempo nel villaggio di Temptation Island 2019. Il giovane è arrivato per vivere al meglio questa esperienza mentre la fidanzata aveva bisogno di togliersi qualche dubbio. Le cose sono peggiorate con l’avvicinamento di Massimo a Federica Lepanto e poi è successo di peggio. Il giovane si è stufato della gieffina, pronta a “fargli il lavaggio del cervello” e così l’ha eliminata a favore di un’altra single, la bella Elena. Ilaria Teolis in un primo momento aveva pensato una retromarcia ma per lei le cose sono solo peggiorate tanto da trovare consolazione in Javier. Il single la guarda in modo speciale, la riempie di attenzione e lei non perde occasione per dirgli che da tempo non si sentiva così con il suo fidanzato che quando vede i primi video al falò rimane senza parole. Clicca qui per vedere il video del momento.

ILARIA E MASSIMO SI SONO LASCIATI DOPO TEMPTATION ISLAND?

Nei giorni scorsi si è parlato molto della coppia formata da Ilaria Teolis e Massimo Colantini perché, secondo quanto riporta IlVicolodellenews, sembra proprio che i due non siano usciti insieme dal villaggio.E’ vero che i concorrenti devono evitare ogni tipo di di spoiler e, quindi, non si possono far vedere insieme fino alla fine del programma, ma secondo quanto riporta il sito sembra proprio che i due siano tornati a casa da single o, almeno, da non fidanzati. Certo, poi bisognerà capire se uno dei due ha optato per il single di turno o meno, intanto, sul sito si legge: “A fornirci la risposta è la nostra amica Rebbie, che frequenta assiduamente una persona che conosce Ilaria e che ci ha raccontato che i due…si sono lasciati! D’altronde visto l’evolversi della storia non c’erano molti dubbi che fosse accaduta una cosa del genere, anche se a Temptation Island nulla è come sembra fino alla fine. Che ne pensate voi di ciò che è successo: hanno fatto bene a lasciarsi? E si staranno frequentando con i loro tentatori o no?”



© RIPRODUZIONE RISERVATA