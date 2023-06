Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo fidanzati/ Fuga d’amore a Capri tra baci, abbracci e coccole

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo innamorati a Capri

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sempre più uniti e innamorati. La coppia, pur mantenendo una forte discrezione sui social, non si nascondono più. L’attore e la ballerina si stanno godendo l’estate e le vacanze e, in attesa di un soggiorno più lungo, si sono regalati una meravigliosa fuga d’amore a Capri. Ad immortalare la coppia in teneri atteggiamenti è stato il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 28 giugno, pubblica le foto mentre la coppia passeggia scambiandosi baci e abbracci o mentre si gode il sole che picchia sull’Isola.

Bellissimi e in perfetta forma, la coppia è sempre più unita e sta scatenando l’attenzione del mondo del gossip. Gli esperti del settore non li mollano e continuano ad immortalarli nei loro momenti di tenerezza.

La fuga d’amore a Capri della coppia

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono concessi un weekend d’amore in una delle isole più belle d’Italia. Dopo essere usciti in barca insieme, da soli, si sono fermati davanti all’isola Li Galli godendosi il mare per combattere il caldo. Dopo un bagno, la coppia si gode il sole mentre si abbracciano e si godono la tintarella. Tra i due non mancano baci, abbracci e coccole.

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni e di messaggi social, l’attore e la ballerina non si nascondono più. La coppia sembra ormai ufficiale e i fan non nascondono l’entusiasmo per l’inizio della loro storia.

