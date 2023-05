Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo fidanzati?/ Spunta un commento social che…

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo escono allo scoperto?

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, da settimane, sono i protagonisti del gossip. La ballerina professionista di Amici e l’attore di Mare Fuori sono stati pizzicati più volte insieme e, secondo i ben informati, avrebbero cominciato da poco una storia. Negli scorsi giorni, poi, si erano diffusi rumors su una presunta crisi tra i due che, però, sarebbe stata puntualmente smentita da un commento social.

Di fronte ai rumors, pettegolezzi e indiscrezioni vari, Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario non hanno mai parlato preferendo il silenzio anche di fronte ad un video in cui i due erano stati pizzicati insieme. Ora, però, pare che la ballerina e l’attore abbiano deciso di uscire allo scoperto. E’, infatti, bastato un commento social per scatenare i fan, sicuri che tra i due sia nato l’amore.

Il commento social tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo

Dopo i rumors degli scorsi giorni diffusi da Deianira Marzano e Amedeo Venza secondo cui una coppia le cui iniziali erano D. e C. si sarebbe lasciata, in tanti avevano pensato proprio a Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario hanno messo a tacere tutti i rumors con uno scambio di battute sui social.

La ballerina, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di foto scrivendo: “Poter raccontare la storia di Vanessa e Leone danzando è stato un vero regalo della vita. La celebrazione dell’amore tra due supereroi, una madre e un figlio a cui voglio un bene infinito e che continuano ad ispirarmi ogni giorno”. Tra i tanti commenti è spuntato proprio quello di Caiazzo che ha scritto: “Luce ovunque”. “La tua con me”, è stata la risposta della ballerina.

