Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo fidanzati/ Prima foto di coppia e dedica romantica: “Auguri amore mio”

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo, prime foto di coppia su Instagram

Dopo la foto di qualche giorno fa, che li vedeva insieme in barca a guardare verso l’orizzonte, Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo hanno deciso di ‘metterci la faccia’. Su Instagram, in occasione del compleanno dell’attore, la ballerina ha ha pubblicato una serie di scatti e video che li vedono insieme e innamoratissimi. Elena e Massimiliano in questo modo ufficializzano la loro relazione, ma fanno anche molto di più, soddisfacendo la curiosità dei fan mostrando loro alcuni momenti intimi.

“La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio”: è questa la breve dedica della ballerina di Amici al fidanzato, accompagnata da foto e video che li vedono innamoratissimi. In una guardano all’obiettivo abbracciati in barca, in un video ballano un romantico lento, in un altro filmato invece Massimiliano tenta di spegnere le candeline della sua torta.

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo innamoratissimi

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo hanno sei anni di differenza, lei classe 1990, lui 1996, un dato che tuttavia non incide affatto nel successo della loro relazione d’amore. Le voci su una possibile storia tra i due hanno iniziato a circolare ad inizio anno, ma né la ballerina, né l’attore di Mare Fuori aveva commentato la notizia, lasciando quindi in sospeso qualsiasi conferma o smentita. A distanza di mesi ecco finalmente arrivare la conferma che tutti aspettavano: Elena e Massimiliano stanno insieme e sono felicissimi.

