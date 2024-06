Elena D’Amario nuova prof di Amici 24?/ “Prenderà il posto di uno dei tre maestri di ballo”: ecco chi

Elena D’Amario sarà la nuova prof di ballo di Amici 24? Ecco chi potrebbe sostituire

Elena D’Amario potrebbe lasciare il cast dei ballerini professionisti di Amici nella prossima stagione del talent per approdare ad un altro ruolo. È questa l’indiscrezione che circola sempre più insistentemente sul web e che vorrebbe la celebre e storica ballerina del talent di Canale 5 prendere il posto di uno dei professori di ballo: Emanuel Lo. Nonostante le voci di un possibile addio di Raimondo Todaro, pare sia invece il compagno di Giorgia prossimo all’addio ad Amici.

Maria De Filippi avrebbe però già pensato al nome con cui sostituirlo e senza uscire dalla casa di Amici: Elena D’Amario. Quest’ultima è d’altronde uno dei simboli del talent: dopo la sua avventura come allieva, ha ottenuto importanti ingaggi artistici, finendo a lavorare a New York. Qui è diventata prima ballerina della Parsons Dance Company, per poi fare il suo ritorno in Italia, un po’ di anni dopo, per rientrare nel cast di Amici, questa volta da professionista e coreografa.

Elena D’Amario nuova prof e Emanuel Lo lascia Amici 24? Chi tornerà

Da anni Elena D’Amario lavora al fianco di Maria De Filippi, anni che l’hanno consacrata anche nel ruolo di coreografa e volto televisivo. Ora pare sia il momento di fare un ulteriore salto in avanti, passando in cattedra. Elena D’Amario si prepara dunque per prendere il ruolo di prof ad Amici 24, l’edizione del talent che partirà a settembre con talenti tutti nuovi. Chiaramente, al momento, si tratta di un’indiscrezione, riportata da Blasting News, che non trova conferme dai canali ufficiali del talent. Bisognerà attendere le prossime settimane per sapere chi lascerà la cattedra di prof e quali, invece, saranno i nuovi maestri di Amici. Di certo appaiono confermatissimi Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini; per il resto bisognerà attendere ancora un po’.











