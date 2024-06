Nuova versione di Amici in arrivo su Canale 5?/ Scoop ‘bomba’: “mash-up condotto da Silvia Toffanin…”

Neanche il tempo di salutare la programmazione di quest’anno con la consueta pausa estiva 2024, che già bolle in pentola una novità degna di nota per il palinsesto del prossimo autunno. I riflettori sono su Amici di Maria De Filippi, ma non per il format ampiamente noto che vede distinguersi giovani talenti a caccia di un sogno. Stando a quanto riporta Biccy, TvBlog avrebbe lanciato un’indiscrezione bomba sulla possibilità di un innovativa nuova versione del talent di Canale 5.

“Si starebbe pensando di realizzare una produzione televisiva da una costola del talent, aggiungendo fonti esterne… Il tutto in una specie di mash-up televisivo che accosti i ragazzi usciti da Amici con gli altri cantanti italiani; proponendo duetti e altre collaborazioni musicali”. Questo quanto rivela Tv Blog – come riporta Biccy – a proposito della possibile nascita per il prossimo autunno di un nuovo programma targato Maria De Filippi che dovrebbe dunque partire dalle fattezze di Amici per arrivare però ad essere un format ancora più ricco e diversificato.

Amici, hype alle stelle per la possibile nuova versione: ruolo inedito per Silvia Toffanin?

Ma chi andrebbe a condurre la nuova versione di Amici? Anche in questo caso, come riporta il portale, è Tv Blog ad offrire la risposta. “Alla conduzione di queste serate speciali sarebbe stata chiamata Silvia Toffanin che debutterebbe in un varietà in prima serata seriale, dopo l’ormai pluriennale esperienza nel day time con il talk show tutto interviste di Verissimo”.

Dunque, se davvero il progetto della nuova versione di Amici dovesse realizzarsi, Maria De Filippi potrebbe lasciare la conduzione ad una grande amica oltre che volto solido del palinsesto Mediaset: Silvia Toffanin. L’idea dei vertici potrebbe essere quella di sfruttare la scia fortunata dei programmi della De Filippi che, unita al grande apprezzamento del pubblico per la Toffanin, potrebbe rivelarsi come vero e proprio colpaccio per la programmazione televisiva del prossimo anno. Staremo a vedere se la nuova versione di Amici prenderà realmente forma e quali sorprese ed emozioni potrà regalare al pubblico.

