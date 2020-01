Elena D’Amario/ Piange ad Amici 19: “L’umiltà è la cosa che…”

Elena d’Amario torna protagonista ad Amici 19 oggi e non solo perché ballerà insieme agli altri professionisti e ai ragazzi del programma ma perché per lei c’è qualcosa di speciale. Tutto nasce dalla questione Javier. Il ballerino ha dato di matto minacciando di voler lasciare la scuola ma, soprattutto, di essere in un posto dove i professori non sono coreografi e in cui nessuno mai ha fatto una grande carriera. Proprio in risposta alla sua poca umiltà e alle sue parole, la produzione ha deciso bene di mettere insieme un video con protagonista Elena d’Amario e la sua carriera. Dopo la messa in onda di questa bella carrellata fatta di viaggi, sacrifici, lavoro e il ritorno ad Amici 19, Elena d’Amario si mostrerà visibilmente commossa ringraziando tutti per questa sorta di tributo ma senza tirarsi indietro quando è il momento di lanciare una frecciatina a Javier.

ELENA D’AMARIO PIANGE AD AMICI 19, ECCO PERCHE’

Elena d’Amario è sicura di una cosa: un artista è fatto soprattutto di una grande umiltà. Il ballerino voluto fortemente da Alessandra Celentano di certo non è umile e questo lo ha dimostrato mentre Elena si è messa in gioco non solo quando era concorrente di Amici ma anche dopo quando ha lasciato la sua famiglia e il suo mondo per andare via, dall’altra parte del mondo, per lavorare e imparare prima di tornare nel programma che l’ha aiutata e l’ha lanciata. Elena d’Amario è sicuramente una delle ballerine più note di questi anni di Amici e ha fatto sempre del lavoro il suo biglietto da visita anche quando per anni si è parlato di gossip prima legato ad Enrico Nigiotti e poi a Stefano De Martino tra rapporti reali e presunti flirt. Cos’altro racconterà la ballerina quando le sarà data la parola oggi pomeriggio? Lo scopriremo solo guardando la puntata di Amici 19 già registrata mercoledì scorso.

